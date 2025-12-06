السبت 06 ديسمبر 2025
السكك الحديدية تسير الرحلة 36 لمشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

رحلات عودة السودانيين
رحلات عودة السودانيين
 أعلنت  الهيئة القومية للسكك الحديدية تسيير رحلة جديدة للسودانيين، وذلك في إطار تعميق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، واستمرارا للدور المصري الداعم للأشقاء السودانيين.

رحلات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

 وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، بتسيير الرحلة رقم (36) من القطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين والتي تحمل على متنها  (1028) راكبًا إلى أسوان تمهيدا لانتقالهم إلى دولة السودان الشقيقة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذا المشروع (34544) راكبًا تم نقلهم بالقطارات التابعة للهيئة.

ومن المقرر وصول القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار نفسه لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح الغد وفقا لإجراءات التشغيل المقررة.

وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للأشقاء، وتوفير كل ما يلزم لضمان رحلة آمنة وكريمة لهم حتى وصولهم إلى وطنهم، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتوفير كافة الإمكانيات اللوجيستية لدعم مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين. 

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية قررت تشغيل قطارات نوم وقطار مخصوص إضافية، بالإضافة إلى إيقاف مؤقت لتشغيل قطار رقم ٩٣٠ يوم ٩ ديسمبر فقط.

محطة صعيد مصر الى محطة أسوان

رحلات الذهاب يومى ٨، ٩ ديسمبر يتم تشغيل قطار ١٠٨٤ نوم من محطة صعيد مصر إلى محطة أسوان يوم ٢٠٢٥/١٢/٨ فقط، حيث يقوم من محطة الصعيد الساعة ٢٠:٥٠ يصل محطة أسوان الساعة ٠٩:٥٥ كالجدول المرفق.

كما يتم تشغيل قطار ١٠٨٥ نوم من محطة أسوان إلى محطة صعيد مصر يوم ٢٠٢٥/١٢/٩ فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة ۱۹:۱٥ يصل محطة صعيد مصر الساعة ٠٧:٥٠ كالجدول المرفق. 

