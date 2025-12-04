انتظام حركة القطارات بمنطقة البدرشين بالجيزة بعد إزالة آثار حادث عربة البضائع

18 حجم الخط

انتظمت حركة القطارات بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة بعد إزالة آثار حادث خروج عربات أحد قطارات البضائع عن القضبان دون أي إصابات وعلى الفور قامت الهيئة بإرسال أوناش الهيئة والتي تمكنت في وقت قياسي من إعادة الوضع لما كانت عليه.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديد تلقت إخطار بخروج إحدى عربات قطار بضائع عن القضبان رقم القطار ٢٦ بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة ظهر اليوم بدون إصابات.

وعلى الفور استعدت هيئة السكة الحديد بالمعدات والأوناش لرفع آثار الحادث.

على صعيد آخر، قامت الهيئة بتشكيل فريق من الخبراء ومهندسى الهيئة لوقوف على أسباب الحادث وذلك لبيان الأسباب الحقيقة وبيان المخطئ وذلك حتى تتمكن الهيئة فى المستقبل من تفادى وقوع مثل هذة الحوادث وخاصة فى ظل رغبة السكك الحديد لتحيل قطاع البضاع إلى قطاع اقتصادى وفصلة ليصبح شركة خاصة هادفة للربح.

