حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل

مركز إصلاح وتأهيل،
مركز إصلاح وتأهيل، فيتو
نفى مصدر أمني صحة الادعاءات التي روجتها إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل، والتي زعمت دخول نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل في إضراب عن الطعام بدعوى تعرضهم لانتهاكات.

 

 مزاعم إضراب نزلاء مركز إصلاح

وأوضح المصدر أن المراكز لم تشهد أي إضرابات داخلية، مؤكدًا أن منشآت الإصلاح والتأهيل تعمل وفق منظومة متكاملة توفر للنزلاء كافة متطلبات المعيشة والرعاية الصحية على أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تحت إشراف قضائي كامل يضمن الشفافية والمتابعة المستمرة.

بدءا من اليوم، الداخلية تطلق شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية ضمن منظومة "مرور بلا أوراق"

الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتدعم تمكينهم مجتمعيًا (صور)

وأشار المصدر إلى أن بث مثل هذه المزاعم المتكررة يندرج ضمن محاولات الجماعة لإثارة البلبلة والتشكيك في السياسة العقابية الحديثة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي الأكاذيب.

