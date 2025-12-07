مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل

18 حجم الخط

نفى مصدر أمني صحة الادعاءات التي روجتها إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل، والتي زعمت دخول نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل في إضراب عن الطعام بدعوى تعرضهم لانتهاكات.

مزاعم إضراب نزلاء مركز إصلاح

وأوضح المصدر أن المراكز لم تشهد أي إضرابات داخلية، مؤكدًا أن منشآت الإصلاح والتأهيل تعمل وفق منظومة متكاملة توفر للنزلاء كافة متطلبات المعيشة والرعاية الصحية على أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تحت إشراف قضائي كامل يضمن الشفافية والمتابعة المستمرة.

وأشار المصدر إلى أن بث مثل هذه المزاعم المتكررة يندرج ضمن محاولات الجماعة لإثارة البلبلة والتشكيك في السياسة العقابية الحديثة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي الأكاذيب.

