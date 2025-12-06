زيكو أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وبتروجت بالدوري المصري (صور)

18 حجم الخط

الدوري المصري،حصد مصطفى زيكو لاعب فريق بيراميدز جائزة أفضل لاعب بمباراة بيراميدز وبتروجت في الدوري المصري الممتاز

مباراة بيراميدز وبتروجت

تعادل فريقا بيراميدز وبتروجت إيجابيا بهدفين لكل فريق على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

مباراة بيراميدز ضد بتروجت

تقدم فريق بيراميدز عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة لبيراميدز على يسار منطقة الجزاء، نفذها محمد الشيبي بعرضية إلى داخل المنطقة حيث استقبلها مصطفى زيكو برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء هدف التعادل لفريقه بتروجت في الدقيقة 41 من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق بدر موسى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد إبراهيم دودو برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني لبيراميدز من تسديدة قوية عن طريق مصطفى زيكو من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 50



وشهدت الدقيقة 64 احتساب ركلة جزاء لصالح بتروجت بعد تدخل قوي على بركات حجاج داخل منطقة الجزاء من أحمد سامي مدافع بيراميدز

وبعد العودة لتقنية الفار تم تاكيد ركلة الجزاء ليحرز بتروجت منها هدف التعادل في الدقيقة 69 عن طريق أدهم حامد

مباراة بيراميدز وبتروجت

وظل فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 27 نقطة في حين يحتل بتروجت الترتيب التاسع برصيد 19 نقطة.

تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجت

وكان تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - أسامة جلال - مصطفى فتحي - طارق علاء - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.