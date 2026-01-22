الخميس 22 يناير 2026
موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون في الدوري والقناة الناقلة

الاسماعيلي
الاسماعيلي
الدوري المصري، يستضيف فريق الإسماعيلى بقيادة الجزائري ميلود حمدي المدير الفني نظيره المقاولون بقيادة سامي قمصان مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز في موقعة أولاد العم.

موعد مباراة الاسماعيلي ضد المقاولون 

وتنطلق صافرة مباراة الاسماعيلي والمقاولون في تمام الساعة الثامنة باستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي أمام المقاولون

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاسماعيلي والمقاولون عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري.

موقف الإسماعيلي والمقاولون في الدوري

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وتلقيه 9 هزائم، سجل خلالها 7 أهداف واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء وهو في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط  جمعها من فوز وحيد و7 تعادلات مقابل 6 هزائم، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبل مرماهم 14 هدفًا.

ويدير لقاء الإسماعيلي والمقاولون طاقم حكام مكون من محمود وفا(حكما للساحة)، عدي عيد وحامد الشحات(مساعدين)، محمود رشدي (حكما رابعا)، محمد عبد العزيز وحسن محمود (تقنية الفيديو). 

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في  الجولة الخامسة عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد الدوري المصري اليوم الخميس إقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف وادي دجلة فريق غزل المحلة على ملعب السلام في تمام الخامسة مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي حرس الحدود مع كهرباء الإسماعيلية على ملعب المكس، أما في الثامنة مساء  فيواجه الإسماعيلي ضيفه المقاولون العرب على ملعب الإسماعيلية.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري 

جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)،  محمد عاطف الزناري وسيد ابو خاطر (مساعدين)،  احمد ماجد(حكمًا رابعًا)،  مصطفى مدحت وأحمد لطفي(تقنية الفيديو).

 - وادي دجلة ضد غزل المحلة: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة)،  الدولي هاني خيري واسامة هشام (مساعدين)،  محمد إبراهيم الدسوقي(حكمًا رابعًا)،  الدولي وائل فرحان وحسني سلطان  (تقنية الفيديو).

 - الإسماعيلي ضد المقاولون العرب: محمود وفا(حكما للساحة)، عدي عيد وحامد الشحات(مساعدين) ، محمود رشدي (حكما رابعا) ، محمد عبد العزيز وحسن محمود (تقنية الفيديو). 

