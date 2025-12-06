صدمة "القيد العائلي"، هشام الجخ يكشف العدد الحقيقي لإخوته

18 حجم الخط

كشف الشاعر هشام الجخ، عن تفاصيل مذهلة عن عائلته الكبيرة في الصعيد، وأسرار بداياته الشعرية التي ارتبطت بشخصية غامضة أطلق عليها اسم "نانا".

سر "نانا".. أول قصة حب في حياة الجخ

وروى هشام الجخ أن "نانا" كانت أول تجربة حب له عندما كان في السابعة عشرة، مشيرًا إلى أن العادات الصعيدية كانت تمنع ذكر أسماء البنات في الشعر، فاستعار اسم "نانا" كرمز في قصائده.



وأضاف أن الاسم أصبح لقبًا فنيًا يمكن تداوله بسهولة خلال أيام الجامعة في القاهرة، مؤكدًا أن شهرة "نانا" في بداياته كانت تفوق شهرته الشخصية:"أنا أذكر أيام الجامعة كان في بنت بتقول: الواد بتاع نانا، هي مش عارفة اسمك أصلًا".

عدد إخوة هشام الجخ صدمة للجميع

وكشف هشام الجخ، خلال لقائه ببرنامج «كل الكلام» الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة الشمس عن أن عدد إخوته من والده الراحل يبلغ 32 شقيقًا وشقيقة، منهم 17 على قيد الحياة و15 توفوا، مؤكدًا أنه لم يكتشف العدد الحقيقي إلا أثناء تجهيز أوراق التجنيد، حيث تبين أنه رقم 11 بين الأحياء والـ 8 بين الذكور.

سر زواج والد هشام الجخ من ثلاث نساء في العائلة

وتحدث عن سياسة والده الحكيمة في تعدد الزوجات، حيث كان يوصي أبناءه:"يا إما تتجوز واحدة بس، يا إما تتجوز ثلاثة، ما تتجوزش ولا اتنين ولا أربعة".



وأوضح بأن سبب الزواج من ثلاث نساء بأن الثالثة تطفي نار الأولى، تكسر شوكة الثانية، وتخوّف الثالثة لمنع التفاضل والظلم بين الزوجات.

وأضاف أن الزواج من اثنتين أو أربع يسبب مشكلات شرعية وعائلية، مثل مهاترات الأولوية أو مشاكل العدة عند الطلاق.

هشام الجخ يذكر عدد الأحفاد في عائلته

ولفت هشام الجخ إلى أن عدد الأحفاد في عائلة الجخ كان يقترب من 70 حفيدًا قبل زواجه عام 2003، مؤكدًا أن عائلة والده كامل عباس تمثل أسرة كبيرة ممتدة في الصعيد.

تصحيح تاريخ الميلاد الخاص بهشام الجخ

وفي سياق طريف، صحح الجخ تاريخ ميلاده المنشور على الإنترنت، قائلًا:"حضرتك مواليد 78؟ لا، 74، بيجاملوني على ويكيبيديا وسايبهم أنا".

