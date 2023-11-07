الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

هشام الجخ يكشف سر تسمية قصيدته "طبعا ما صليتش العشا" التي أهداها لوالدته بعد وفاتها

هشام الجخ، فيتو
هشام الجخ، فيتو

كشف الشاعر هشام الجخ أثناء استضافته ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب، عن سبب تسمية قصيدته “طبعا ما صليتش العشا” التي أهداها لوالدته بعد وفاتها قائلًا: “أمي كانت تتهمني أني مصليتش العشاء لذلك قدمت هذه القصيدة بعد وفاتها”.

 

وتابع "هشام الجخ" أن القصيدة عبارة عن خمس مشاهد مع والدته والمشهد الأول كان أول سبت من الدراسة ١٩٨٠ والمشهد الثاني  ٦ أكتوبر ١٩٨٥ وكان يوم إجازة وهو يوم تجمع عائلي والمشهد الثالث ١ أكتوبر ١٩٨٩  المشهد الرابع ٢٤-١٢ ٢٠٠٤ والمشهد الخامس كان ٢٥ مارس ٢٠٠٩.

 

وألقى الشاعر هشام الجخ قصيدة “طبعا ما صليتش العشا” وهو متأثر بوفاة والدته وقد لمعت عيناه بالدموع حزنًا على فراق والدته.

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هشام الجخ في ضيافة عمرو أديب

وحل الشاعر هشام الجخ ضيفًا ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، مساء يوم الإثنين، عبر شاشة MBC مصر. 

 

الشاعر هشام الجخ

وفي مفاجأة كبيرة من منظمي حفل ليلة الدموع الذي أُقيم مؤخرًا في جدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي لعام 2023، شارك الشاعر  هشام الجخ مقدمًا قصيدته الحزينة “ما تزعليش” وسط تأثر الحضور.

 وقال هشام الجخ للجمهور السعودي: أنتم أصحاب الشعر وأهل الكلمة العربية الأولى.. وشرف كبير مشاركتي معكم.

 

وجاءت كلمات قصيدة متزعليش كالتالي: 

متزعليش لو جم قالولك إنه مش باين عليه أثر الفراق وإنه مش بيجيب في سيرتك وإنه عادي لا بان عليه أثر الفراق ولا في ألم ولا في اشتياق حجاش قصيدة كتبها فيها هي دي اللي طلعتي بيها أما هو خلاص نسيكي عادته ولا هيشتريها؟ وإحنا قلنالك زمان مبتسمعيش فمتزعليش ثم هو مكنش نجوى كان بيتأخر عليكي بالساعات وكان مفلس وشكلك يعني مكنش هو كل أصحابك عبوه أهو غار ف داهية وبكرة يركع تحت رجلك بس يمكن كان حنين حبتين حبتين حبتين كان بيسخف عليكي كنتي فين ورايحه فين وجايه فين بس كان بيبان عليه لما اسمك يجي ف الكلام تلمع عينيه بس برضو كان تقيل مكنش بيقدر ظروفك كام مرة قلتي مستحيل ويصور برضو إنه يشوفك متزعليش من قساوة الدنيا وعنادها العجيب أنا كنت فاكر نفسي أقوي من النصيب.

مين كان يقول إن النهاية تكون فشوش؟ أنا لسه فاكر وقفتك وسط البنات فاكر هدومك وابتسامتك والكلام حتى السكات إذا كان فراقنا صحى فيكي كام وجع أنا كل ليله بتدبح من الذكريات أنا عندي ركن بحط فيه كل الحاجات كل القصايد والألم كل البنات جيت أركنك جواه رفض مكفكيش ف متزعليش وإن جم قالولك إنه مش باين عليه أثر الفراق متصدقيش أنا بس طبعي جعود وبكتم جوا مني مش فاكره نانا وجرحها؟؟؟ طب بان عليا بعدها مش كنت بتنطط وأغني والناس تشوفني تقول حجر ولا أتوجع ولا اتكسر زى الجبل مبنحنيش متصدقيش أنا لما سبتك كل حاجه اتغيرت ريحة الشوارع والدكاكين القديمة والبيوت كأني ببدأ من جديد رحلة حياتي أو بموت حسيت كأني نهيت حياتي خنقتها أنا كنت متخانق معاكي وقتها.

 

 مكنتش أقصد اقولك امشي مترجعيش بس أنت كنتي صغيرة مفهمتنيش معرفتش أترجاكي وأنتي بتدبحيني الطبع غلاب وأنت عارفة وكان لازم تعذريني ربوني ع الهيبة والحب بجيبامه وإن البت لما يوم تتقل عليك بالسلامة صدقيهم لو يوم قالولك إني عصبي وإني بعرف أي واحدة قلبي بيغير يوماتي صدقيهم لو قالولك أي كدبة عن حياتي بس إوعي تصدقيهم لو قالولك إنه كان كداب معاكي محبكيش، وإن جم قالولك إنه مش باين عليه أثر الفراق متصدقيش.

 

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الأعلامي عمرو أديب الحكاية مع عمرو أديب الشاعر هشام الجخ برنامج الحكاية حفل ليلة الدموع شاشة MBC

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