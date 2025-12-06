بالأسماء، إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكي في بلقاس بمحافظة الدقهلية.

إصابة 6 أشخاص في حادث ببلقاس



تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية. إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصابة 6 أشخاص في حادث طريق تصادم أتوبيس في سيارة ملاكي بجوار دار الأيتام بـ بلقاس في محافظة الدقهلية.

6 مصابين في تصادم أتوبيس بملاكي

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلقاس و3 سيارات إسعاف الي موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص نتيجة حادث التصادم وجري نقلهم لمستشفي بلقاس المركزي.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من: "عزيزه ن ط"30 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، “ ضحي م ع ” 30 سنة بجرح قطعي بالذقن، “ أحمد ف م” 31 سنة باشتباه كسر بالساق اليسري.

كما أصيب محمود ا ع ي" 40 سنة بكدمة بالصدر، “نداء ا ع ح” 20 سنة بكدمة بالقدم اليسرى، “بدر العاطي م ا” 25 سنة بكدمة بالراس والصدر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

