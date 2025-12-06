مقتل وإصابة 25 شخصا في حادث إطلاق نار بجنوب أفريقيا

18 حجم الخط

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا مقتل 11 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال في إطلاق نار وقع داخل حانة غير مرخصة في بلدة سولسفيل غرب العاصمة بريتوريا.

مصرع أطفال في حادث إطلاق النار

كما أصيب 14 شخصا آخرون بجروح متفاوتة ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب بيان الشرطة في جنوب إفريقيا.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت السلطات إن الأطفال الذين لقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عاما، مؤكدة فتح تحقيق واسع في الحادث، بينما تجري عمليات بحث عن ثلاثة مشتبه بهم يعتقد أنهم نفذوا الهجوم في وقت مبكر من صباح السبت.

قلق متزايد من تفاقم معدلات العنف المسلح في جنوب أفريقيا

وتأتي هذه الجريمة الدامية وسط قلق متزايد من تفاقم معدلات العنف المسلح في جنوب أفريقيا، التي تسجل واحدة من أعلى نسب جرائم القتل في العالم. إذ وثقت الشرطة أكثر من 26 ألف جريمة قتل خلال عام 2024، بمعدل يتجاوز 70 جريمة قتل يوميا، ما يعكس التحديات الأمنية العميقة التي تواجهها البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.