وفاة وإصابة 20 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالشرقية

تصادم أتوبيس وسيارة
تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية اليوم، حادثًا أسفر عن وفاة شخص وإصابة 19 آخرين بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تصادم أتوبيس يقل 26 راكبًا مع سيارة ملاكي بطريق بلبيس – العاشر من رمضان.

جانب من الحادث،فيتو

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

حادث مروري يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين بالشرقية 

وتلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية  إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع الحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فيما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

قرارات النيابة العامة بشأن الحادث 

وقررت النيابة العامة انتداب لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث وبيان أسبابه، والتصريح بدفن جثمان المتوفى عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال المصابين والشهود للوقوف على ملابسات الحادث.

الجريدة الرسمية
