وفاة وإصابة 20 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية اليوم، حادثًا أسفر عن وفاة شخص وإصابة 19 آخرين بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تصادم أتوبيس يقل 26 راكبًا مع سيارة ملاكي بطريق بلبيس – العاشر من رمضان.

حادث مروري يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين بالشرقية

وتلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع الحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فيما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

قرارات النيابة العامة بشأن الحادث

وقررت النيابة العامة انتداب لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث وبيان أسبابه، والتصريح بدفن جثمان المتوفى عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال المصابين والشهود للوقوف على ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.