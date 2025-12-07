الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع البتلو 55 جنيهًا والضاني 28، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

اسعار اللحوم، فيتو
اسعار اللحوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الأحد، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 427 جنيهًا للكيلو

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: من 400 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 420 جنيها للكيلو

التغيير: ارتفاع 28 جنيها

نطاق السعر: من 400 إلى 450 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 429 جنيها

التغيير: ارتفاع 3 جنيهات

نطاق السعر: 380 – 480 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 441 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 55 جنيهًا

نطاق السعر: 400 – 480 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 388 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 34 جنيها

نطاق السعر: 365 – 400 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 392 جنيها

التغيير: انخفاض 22 جنيها

نطاق السعر: 350 – 420 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 402 جنيه

التغيير: انخفاض 50 قرشًا

نطاق السعر: 365 – 420 جنيهًا للكيلو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

اليوم، نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه المختلفة

تعرف على عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

زلزال بقوة 7 درجات يضرب الحدود بين ألاسكا وكندا

خدمات

المزيد

تعرف على عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

ارتفاع البتلو 55 جنيهًا والضاني 28، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تكريم القارئ الشيخ طه الفشني في الحلقة الثامنة من "دولة التلاوة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads