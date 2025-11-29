السكة الحديد تكشف مواعيد قطار "المنصورة - بلقاس"

18 حجم الخط

نشرت الهبئة القوميه للسكك الحديديه تقريرا مفصلا مدعوما بالصور لمواعيد قطارات خط المنصورة بلقاس.

وجاءت مواعيد قطار المنصورة إلى بلقاس كما يلى:

قطار 432 – 433 «تحيا مصر»: ينطلق من المنصورة الساعة 5:25 صباحًا، ويتوقف في سماد طلخا الساعة 5:28 صباحًا، ومن ثم يتحرك في 5:29 صباحًا ليصل إلى ميت عنتر الساعة 5:33 صباحًا، ويتوقف في 5:34 صباحًا.

وشددت تعليمات رئاسة الهيئة القومية للسكك الحديد على قطاع الصيانة والدعم الفني بالاستعداد الكامل للقطارات في الذهاب والعودة، ومراجعة كافة اجراءاتى التشغيل وعلى إدارة التسويق والمبيعات التأكد من تطهير العربات قبل كل رحلة، مع توفير الحراسة اللازمة طوال فترة تواجدها بالمحطات.

وتعمل الهيئة القومية للسكك الحديد على تقديم افضل خدمات للركاب ومستخدمو القطارات على كافة الخطوط مع العمل على زيادة الرحلات بما يضمن تقليل الزحام بالقطارات ويضمن تقديم افضل خدمة ل المافرين على مدار الساعة

