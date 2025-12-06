السبت 06 ديسمبر 2025
نجاح عملية تركيب مفصل ركبة متقدم لمريض بمستشفى القنطرة شرق بالإسماعيلية

حقق الفريق الطبي بمستشفى القنطرة شرق التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، إنجازًا جديدًا بإجراء عملية دقيقة لاستعدال الركبة وتركيب مفصل ركبة كامل أسمنتي ذي جذع طويل (Long Stem) لمريض يبلغ من العمر 56 عامًا، بعد معاناة طويلة من خشونة متورمة وتشوه شديد بالخارج للركبة اليسرى، وهي من الحالات المتقدمة التي تتطلب مهارة عالية وخطة جراحية دقيقة. 

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود فرع المجلس القومي للمرأة

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم جولة مرور مفاجئة داخل المجمع الطبي (صور)

الحالة الصحية للمريض  

وكان مريض في الستينات من عمره حضر إلى مستشفى القنطرة شرق، وهو يعانى من خشونة متورمة بالركبة اليسرى مع تشوه شديد. 

وعقب الانتهاء من الفحوصات والتحاليل والأشعات والتقييم الدقيق من فريق التخدير، تم شرح تفاصيل العملية للمريض وتجهيزه وفق أعلى معايير الأمان الطبي.

 

استعدال المحور التشريحى للساق  

وخلال الجراحة، نجح الفريق في استعدال المحور التشريحي للساق وتصحيح التقوس، ثم تركيب المفصل الصناعي المزود بجذع طويل لضمان الثبات والدعم في الحالات المتقدمة. 

وضمن الفريق الطبي المشارك في العملية أطباء العظام: محمد أحمد عبد الصمد السبعاوي محمود محمد بركات، و  أطباء التخدير: محمد شمس جودة، تقي أحمد. 

 

كما ضم فريق التمريض الفني: سلوى بدري نصر خلود طارق أحمد، فيما ضم فريق الأشعة: محمود عبد العزيز سليم، عبدالله خالد عبدالله

 

وأجريت الجراحة بمتابعة دقيقة من الدكتور مينا حليم مدير المستشفي، وتحت رعاية الدكتور علي رفعت رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية.  

 

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الأسبوع، وضمن خطة التوسع في جراحات العظام بالمستشفى، تم إجراء 12 جراحة عظام متنوعة، مما يعكس جاهزية مستشفى القنطرة شرق وكفاءة الأطقم الطبية في تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

 

وتُعد مستشفى القنطرة شرق ركيزة أساسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لأهالي منطقة القنطرة شرق وما يحيطها من تجمعات سكنية وقرى وتجمعات بدوية، حيث تخدم نطاقًا جغرافيًا واسعًا بشرق القناة، مما يجعلها مركزًا محوريًا للرعاية الصحية الطارئة والمتخصصة.

