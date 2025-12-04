الخميس 04 ديسمبر 2025
وكيل الزراعة بالإسماعيلية يعقد لقاءً موسعًا لبحث مشكلات الفلاحين

جانب من اللقاءات،
جانب من اللقاءات،
عقد الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، لقاءً ميدانيًّا موسعًا مع مزارعي منطقة سرابيوم، وذلك بمقر جمعية سرابيوم المحطة الزراعية بمركز ومدينة فايد. 

أول ظهور لوالد قاتل صغير الإسماعيلية

تأجيل محاكمة والد قاتل الإسماعيلية الصغير لجلسة 25 ديسمبر

 

أبرز محاور اللقاء 

تناول اللقاء طرح ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، وفي مقدمتها إجراءات صرف المقررات السمادية للموسم الشتوي، وآليات توفير واستكمال مستندات الملكية اللازمة لضمان إتمام عملية الصرف وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة، وشهد اللقاء حضورًا موسعًا من المزارعين إلى جانب قيادات القطاع الزراعي بالمحافظة.

 

جانب من اللقاءات،
جانب من اللقاءات، فيتو
جانب من اللقاءات، فيتو
جانب من اللقاءات، فيتو

تكثيف أعمال المتابعة الميدانية 

 

وفي سياق متصل، وضمن خطة المديرية لتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضبط منظومة صرف الأسمدة، انطلقت أولى لجان المتابعة في زيارة ميدانية إلى جمعية الواصفية الزراعية بزمام مركز ومدينة أبوصوير، برئاسة المهندس عادل راضي وعضوية المهندس رفعت موسى والمهندسة هناء عبد الرحمن.
 

جانب من اللقاءات،
جانب من اللقاءات، فيتو

متابعة سير العمل داخل الجمعيات 

وشملت أعمال اللجنة متابعة سير العمل داخل الجمعية، ومراجعة محاضر الإزالات الخاصة بحماية الأراضي، إلى جانب فحص منظومة صرف الأسمدة للتحقق من الالتزام بالضوابط المحددة، وضمان وصول المقررات السمادية إلى المستحقين دون أي تجاوزات.

وأكدت مديرية الزراعة استمرار تنفيذ خطط المتابعة والزيارات الميدانية، وتكثيف التواصل المباشر مع المزارعين، بما يضمن تحسين منظومة الخدمات الزراعية وتعزيز الرقابة لحماية الرقعة الزراعية ودعم المزارعين بمختلف مراكز المحافظة.

