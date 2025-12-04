ضبط 1.5 طن مخللات مجهولة المصدر في مطعم بدون ترخيص بالقليوبية

18 حجم الخط

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية حملة تمشيطية موسعة على المنشآت الغذائية بناحية شبرا الخيمة غرب، أسفرت عن مداهمة أحد المطاعم غير المرخصة، وضبط طن ونصف مخللات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية.

صحة القليوبية تضبط طن ونصف مخللات مجهولة المصدر

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من وصول غذاء آمن وصالح للاستهلاك الآدمي للمواطنين، وبناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة.

وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد سمير، مدير الإدارة الصحية بشبرا الخيمة غرب، والدكتور محمود شعبان، المدير الوقائي بالإدارة.

وأسفرت الحملة القليوبية عن ضبط طن ونصف مخللات مجهولة المصدر، تظهر عليها علامات التلف وغير مطابقة للمواصفات الصحية،التحفظ على المضبوطات، وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها للفحص والتحليل؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحرير محضر لعدم استيفاء المطعم للاشتراطات الصحية،تحرير محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية.

أوصت مديرية الصحة بالقليوبية بغلق المطعم لإدارته بدون ترخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة يستدعي إيقاف النشاط لحين إزالة أسباب الخطر واستيفاء الاشتراطات الصحية المقررة.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع كل من الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، محمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، رجب نصر، مراقب الأغذية بالمديرية، وشارك في الحملة فريق مكتب أغذية شبرا الخيمة غرب.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

