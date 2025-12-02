تجهيز عروسة وبناء منزل لسيدة.. أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

18 حجم الخط

​عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم وحل مشكلاتهم. وشهد اللقاء حضورًا من مواطني مدن بنها وكفر شكر وطوخ، وتنوعت المشكلات التي تم طرحها بين طلبات إنسانية واجتماعية وشكاوى خدمية ملحة.

تجهيز عروسة وبناء منزل لسيدة.. ابرز طلبات المواطنيين في لقاء محافظ القليوبية



​وتضمنت الاستجابات الإنسانية الفورية التي وجه بها محافظ القليوبية عدة تدخلات لدعم الحالات الأكثر احتياجًا. فبناءً على شكوى مواطنة لعدم قدرتها على تجهيز ابنتها، كلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمساعدتها في استكمال جهاز العروسة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية. كما قام بتوفير الإجراءات اللازمة لسرعة صرف معاش تكافل وكرامة لسيدة مريضة. وفي لفتة إنسانية، وجه المحافظ بتوفير كرسي متحرك لابن سيدة يعاني من إعاقة حركية ولا يستطيع الحركة. علاوة على ذلك، كلف بتحويل طلب سيدة أخرى إلى التضامن الاجتماعي للمساعدة في بناء منزلها بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية، خاصةً مع قرب حلول فصل الشتاء.

تجهيز عروسة وبناء منزل لسيدة.. ابرز طلبات المواطنيين في لقاء محافظ القليوبية



​وفيما يخص المشكلات الخدمية، قام محافظ القليوبية بالتواصل الفوري مع رئيس الجهاز التنفيذي للصرف الصحي بالمحافظة. وأسفر هذا التواصل عن الموافقة على استكمال مشروع الصرف الصحي بمنشية كفر عامر ورضوان البر الشرقي التابعة لعزبة الشيخة فاطمة بمركز كفر شكر، وذلك لتلبية مطلب الأهالي وتحسين البيئة المعيشية في المنطقة.

اللقاء الجماهيري الأسبوعي كونه يمثل قناة اتصال مباشرة وفعالة



​وأكد محافظ القليوبية علي أهمية اللقاء الجماهيري الأسبوعي كونه يمثل قناة اتصال مباشرة وفعالة بين القيادة التنفيذية والمواطنين، حيث يتيح للمحافظ التعرف عن كثب على التحديات والمعوقات التي تواجه الأهالي في مختلف المدن والمراكز، مما يضمن اتخاذ قرارات سريعة وموجهة بشكل مباشر نحو حل المشكلات من جذورها، ويعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة والخدمة الفورية للمواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.