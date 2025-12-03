محافظ القليوبية يسلم 44 جهازا منزليا لعرائس من المواطنين الأولى بالرعاية

18 حجم الخط

سلم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، 44 جهازا كهربائيا، وذلك للمساهمة في تجهيز زواج 11 فتاة من المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة.

محافظ القليوبية يُسلم 44 جهازا منزليا لعدد من بنات المحافظة المقبلات على الزواج

جاءت هذه الأجهزة كهدية من إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار التعاون المستمر لدعم أبناء المحافظة.

وعبر محافظ القليوبية عن سعادته الغامرة لمشاركة الفتيات فرحتهن بهذه المناسبة السعيدة، وقدمَّ لهنَّ خالص التهنئة، مُشيرًا إلى أنّ هذا الحفل يهدُف إلى المساهمة في رفع العبء عن أبناء المحافظة، ويأتي في إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين.

وتقدم محافظ القليوبية بالشكر للمؤسسة المتبرعة على دعمها المتواصل للعرائس، مثمنًا التعاون المستمر ومؤكدًا علي أهمية مشاركة المجتمع المدني، ممثلًا في المؤسسات والجمعيات الأهلية، للأجهزة التنفيذية للمحافظة، في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية، مُشيدًا بالدور الاجتماعي الكبير الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في المحافظة.

محافظ القليوبية: لن ندخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجًا

وأشار المهندس أيمن عطية إلى أن محافظة القليوبية لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجًا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتوفير حياة كريمة لهن.



