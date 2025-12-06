محافظ الدقهلية ووزير الاتصالات يتفقدان مشروع استبدال الشبكة النحاسية بالألياف الضوئية بالمنصورة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ مشروع إحلال الشبكة النحاسية بالألياف الضوئية بمدينة المنصورة.

تفقد مشروع إحلال الشبكة النحاسية بالألياف الضوئية بمدينة المنصورة

جاءت الجولة للوقوف على الموقف التنفيذى ومراجعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والتأكد من سير العمل وفق الجدول الزمنى والمعايير الفنية المقررة، حيث يستهدف المشروع دعم احتياجات المواطنين المتنامية والقطاعات الخدمية والتجارية، وتمكينهم من استخدام التطبيقات الرقمية الحديثة فى مجالات التعليم عن بُعد، وخدمات الحكومة الإلكترونية، والبث عالى الجودة، بما يواكب رؤية الدولة للتحول الرقمى.

ويستهدف المشروع فى مرحلته الأولى تحويل 118671 عميلا فى المرحلة الأولى إلى شبكة الألياف الضوئية، وإتاحة استيعاب 111773 عميلا جديدا للتوسعات المستقبلية خلال ذات المرحلة، وتحويل 48881 عميلا إلى الألياف الضوئية فى المرحلة الثانية مع إتاحة استيعاب 49516 عميلا للتوسّع المستقبلى، حيث تأتي هذه الخطوة فى إطار خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات فى محافظات الجمهورية، بما يدعم بناء مجتمع رقمى متكامل ويُسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

وكان استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، لإجراء جولة تفقدية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والخدمية بالمحافظة.

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات

يرافق المحافظ ووزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد الدقهلية قيادات الوزارة وهيئة البريد والشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات المحافظة، وتهدف الزيارة إلى متابعة خطط التحول الرقمي، تطوير البنية التكنولوجية، وتحسين الخدمات الحكومية، إلى جانب متابعة مشروعات حياة كريمة، وتعزيز التعاون لدعم التنمية الرقمية.

ومن المقرر افتتاح عدد من السنترالات ومكاتب البريد بعد تطويرها وأيضًا زيارة جامعة المنصورة وتفقد مركز الإبداع التكنولوجي، وتوقيع عدة اتفاقيات مع المحافظة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

برنامج جولة وزير الاتصالات بالدقهلية

بدأت الجولة من ديوان عام المحافظة في المنصورة، وتفقد مشروع الفيبر المعلق بمدينة المنصورة سنترال المنصورة شرق وغرب.

تفقد مدرسة we وعدد من المشاريع

كما تتضمن الجولة زيارة شركة قمم، تفقد مركز مبيعات سنترال المنصورة شرق، تفقد مدرسة we المنصورة، تفقد مستشفى الصدر بالمنصورة منظومة التشخيص عن بعد، افتتاح مكتب بريد المنصورة الرئيسي.

جولة بجامعة المنصورة

كما تتضمن الزيارة عددًا من المشاريع في جامعة المنصورة ومقرر أن يكون في استقبال وزير الاتصالات الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ولفيف من القيادات.

برنامج الزيارة بجامعة المنصورة

تستهدف الزيارة مركز إبداع مصر الرقمية (Creativa) - (جامعة المنصورة) حيث يتم تفقد معامل المركز.

ويعقد اجتماع الدائرة المستديرة مع عدد من أصحاب المهن المستقلة - (م أحمد الظاهر)

كما سيتم توقيع مراسم توقيع مذكرات التفاهم ومذكرة تفاهم بشأن مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي لديوان عام محافظة الدقهلية والجهات التابعة.

ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الدقهلية بشأن تحقيق التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة.

وعرض نماذج من المستفيدين من خدمات وأنشطة المركز شركات ناشئة - أصحاب مهن مستقلة.

واستعراض 3 نماذج من المستفيدين من برامج المعهد القومى للاتصالات بالمركز. (NTI)

واستعراض قصص نجاح ونماذج من مستفيدي برامج المعهد المختلفة بالمحافظة بالمعهد (۳۱)

واستعراض نماذج من أجيال مصر الرقمية ومبادرة الرواد الرقميون.

نماذج من الخريجين والطلاب، 2 نموذج براعم - نموذج أشبال - و3 نموذج رواد.

كما تتضمن الزيارة كلمة الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، وكلمة اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية، كلمة الدكتور المهندس عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

