بالأسماء، إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي في المنصورة

أصيب 4 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي في شارع الجيش أمام شونة تعليم السواقة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم لـ مستشفى المنصورة العام التخصصي.

كانت الأجهزة الأمنية بـ الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع بإصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي.

انتقلت قوة أمنية ورجال المرور وسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم لـ مستشفى المنصورة العام.

وكشف مصدر طبي عن استقبال 4 مصابين وهم: "طارق ع ع ال" 65 سنة، مقيم بشارع الترعة المنصورة، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف داخلى بالمخ، و"مايكل ع ا" 44 سنة عنوانه الحسنية المنصورة، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



كما أصيب " بشوى ن ع" 16 سنة مقيم شارع الثانوية المنصورة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "مينا م ص" 32 سنة، مقيم المجزر المنصورة ،بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

