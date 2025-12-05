الجمعة 05 ديسمبر 2025
محافظات

جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا

مشاركة جامعة المنصورة
مشاركة جامعة المنصورة الأهلية، فيتو
شارك الدكتور أحمد الشيخ، مدير مركز العلاقات الدولية والتصنيف بجامعة المنصورة الأهلية، في فعاليات مؤتمر Young Scientists Congress 2025 المُقام بمنطقة سيريوس في سوتشي بجمهورية روسيا الاتحادية، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وباحثيها وتعزيز حضورها في المحافل العلمية الدولية.

يأتي ذلك في إطار التوجه العالمي المتسارع نحو دمج التقنيات الرقمية في البحث العلمي، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منهجيات العلوم الاجتماعية والإنسانية، وانطلاقًا من حرص جامعة المنصورة الأهلية على ترسيخ حضورها الدولي وتعزيز قدرات باحثيها، وتحت رعاية  الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة.

ويُعد مؤتمر Young Scientists 2025 أحد الفعاليات العلمية الموجهة للشباب والباحثين الناشئين، ويهدف إلى تبادل الخبرات، عرض المشروعات البحثية، ومناقشة قضايا التطوير العلمي والابتكار، بمشاركة باحثين وطلاب من مختلف الدول، وقد تخللت فعاليات المؤتمر جلسات تفاعلية تناولت مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطب والابتكار الرقمي.

وخلال اليوم الأول من المؤتمر، شارك الدكتور أحمد الشيخ في جلسات ركزت على التقنيات الرقمية في البحث الاجتماعي والإنساني، وخلال الجلسة الحوارية، أكد على أهمية دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بالعلوم الإنسانية والاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى دور الجامعات في تبنّي أساليب البحث الرقمي لتعزيز جودة الدراسات ومخرجات البحث العلمي.

وتناول اليوم العلمي مناقشة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دراسة السلوك الاجتماعي وتحليل السياسات، إلى جانب استعراض استخدام الخرائط الرقمية التفاعلية والأرشيفات الرقمية المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الإطار الأخلاقي للبحث الرقمي.

كما عرض الدكتور أحمد الشيخ خلال المشاركة رؤية مصر حول مقترح حماية التراث الإنساني باستخدام التقنيات الحديثة، بما يعكس اهتمام الجامعة بدعم التوجهات البحثية المعاصرة وتعزيز الدور العلمي لمصر في المحافل الدولية.

وتأتي مُشاركة جامعة المنصورة الأهلية في هذا الحدث الدولي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التواصل العلمي، وتطوير مهارات الباحثين الشباب، وتوسيع فرص التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية بما يسهم في تطوير المنظومة البحثية ورفع القدرة التنافسية للجامعة.

الدكتور شريف خاطر الذكاء الاصطناعي العلوم الاجتماعية والإنسانية الدكتور احمد الشيخ التقنيات الرقمية تبادل الخبرات المشروعات البحثية للشباب مؤتمر شباب الباحثين

