الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يهنئ الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة يومهم العالمي

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

هنأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لهم، مُؤكِّدًا اعتزازه وتقديره لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، ودورهم الإيجابي والمؤثر في المجتمع.

محافظ الدقهلية يهنئ الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة يومهم العالمي

وقال المحافظ: إن الدولة المصرية، تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا لذوي الإعاقة، إيمانًا بقدراتهم الخاصة وطاقة العطاء التي يمتلكونها، والتي تشكل إضافة حقيقية تثري مسيرة الوطن.

استمرار المحافظة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي ختام كلمته، أكد محافظ الدقهلية استمرار المحافظة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح المزيد من الآفاق لمشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، وأشار إلى أن المحافظة ستقيم احتفالية بهذه المناسبة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماع الأشخاص ذوي الإعاقة استمرار المحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يعقدان عددا من اللقاءات مع قادة الوفود العسكرية

غرفة عمليات التنسيقية تواصل انعقادها لمتابعة انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى

إحالة عصابة سرقة السيارات النصف نقل للمحاكمة

وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان سبل التعاون

الأكثر قراءة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع، ومؤتمر صحفي مرتقب

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات النواب في 7 دوائر ملغاة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث حريق سوق الخواجات بالمنصورة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني يسجل 123.59 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء في بداية التعاملات

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

تفسير رؤية الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads