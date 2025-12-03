18 حجم الخط

هنأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لهم، مُؤكِّدًا اعتزازه وتقديره لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، ودورهم الإيجابي والمؤثر في المجتمع.

محافظ الدقهلية يهنئ الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة يومهم العالمي

وقال المحافظ: إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا لذوي الإعاقة، إيمانًا بقدراتهم الخاصة وطاقة العطاء التي يمتلكونها، والتي تشكل إضافة حقيقية تثري مسيرة الوطن.

استمرار المحافظة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي ختام كلمته، أكد محافظ الدقهلية استمرار المحافظة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح المزيد من الآفاق لمشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، وأشار إلى أن المحافظة ستقيم احتفالية بهذه المناسبة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

