السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

كأس العرب، ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة مصر والإمارات

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كاس العرب
 يواجه منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم السبت، نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

ماذا فعل منتخبا مصر والإمارات في الجولة الأولى ؟

 كان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في لقاء جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

 




ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: الأردن - 3 نقاط

الثاني: مصر - نقطة واحدة

الثالث: الكويت - نقطة واحدة

الرابع: الإمارات - بدون نقاط

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب
ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام اليوم السبت على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

طولان يتحدث عن مواجهة مصر والإمارات

 أكد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "عدم تسجيل الأهداف في المباراة الماضية جاء بسبب التسرع، ومحتاجين تركيز وهدوء في إنهاء الهجمات، خاصة وأن مباراة الكويت الماضية شهدت العديد من الفرص الضائعة المؤكدة أمام مرمى الأزرق".

 

