منتخب مصر المشارك بكأس العرب يؤدي صلاة الجمعة بجانب نظيره السوري

18 حجم الخط

كأس العرب، أدى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، صلاة الجمعة منذ قليل بفندق إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأدى المنتخب المصري الصلاة بجانب نظيره السوري الذي يمكث في نفس الفندق.

وألقى خطيب مصري الخطبة داخل الفندق للمنتخبين المصري والسوري.

فيما أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الإمارات، والمقرر إقامتها غدًا، عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يرتدي المنتخب الإماراتي الزي الأبيض.

وحضر الاجتماع الفني كل من: أيمن حافظ المدير الإداري، ومحمد منجي إداري الفريق، وإسلام شاكر مسؤول المهمات.

ويواصل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة منتخب الإمارات في الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام غدا السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

منتخب الامارات، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت بهدف

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

استبعاد كريم فؤاد قائمة من منتخب مصر

أثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتحتاج إصابة كريم فؤاد للعلاج لمدة تتراوح من 4 إلى 6 اسابيع وبالتالي تأكد استبعاده من قائمة منتخب مصر ببطولة كأس العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.