هل تشارك إيران في قرعة كأس العالم بأمريكا غدا؟

تأكدت مشاركة إيران في قرعة كأس العالم لكرة القدم المقرّر إجراؤها الجمعة في واشنطن، بعد تراجعها عن قرارها السابق بالمقاطعة بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها.

إيران تشارك في قرعة كأس العالم 

وقال متحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم في تصريح للتلفزيون الرسمي "سيشارك أمير قلعة نويي، مدرب منتخب إيران الوطني، في قرعة كأس العالم بصفة ممثل فني للمنتخب، إلى جانب شخص أو شخصين آخرين".

وكان الاتحاد الإيراني أعلن عبر متحدث الجمعة أنه أبلغ نظيره الدولي (فيفا) بعدم مشاركة الوفد الإيراني في القرعة، بسبب رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد.

وتنطلق قرعة كأس العالم غدا الجمعة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة في واشنطن بمشاركة جميع ممثلي المنتخبات المتأهلة للمونديال.

