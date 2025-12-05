الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجارحي: تنظيم الأهلي لبطولة إفريقيا لكرة السلة «سيدات» يعكس ثقة كاف في مصر

محمد الجارحي
محمد الجارحي
18 حجم الخط

عبر محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة «سيدات»، عن اعتزاز مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، باستضافة فعاليات النسخة 29 من البطولة، مؤكدًا أنها فرصة لتأكيد ريادة الأهلي الذي يعد واجهة للرياضة في مصر وإفريقيا.

كلمة محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي 

وخلال كلمته في حفل افتتاح البطولة الذي أقيم مساء اليوم، حرص محمد الجارحي على توجيه التحية إلى محمود فوزي ممثل وزارة الشباب والرياضة، وهشام الحريري نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، رئيس المنطقة الخامسة، ومصطفى فوزي ممثل الاتحاد المصري للعبة، وللسادة السفراء والوفود المشاركة.

وأوضح الجارحي أن تنظيم البطولة داخل النادي الأهلي يعكس ثقة الاتحاد الإفريقي في مصر ودورها المعتاد في تنظيم أكبر الفعاليات، وأيضًا يمثل فرصة لتجمع وفود الدول الإفريقية الشقيقة على أرض النادي الأهلي وللتأكيد على دور الرياضة في توحيد الشعوب.

وشدد على أن مجلس إدارة النادي وضع كافة الإمكانات اللازمة لضمان توفير الأجواء المناسبة للفرق المشاركة، متمنيًا أن تشهد البطولة تنافسًا قويًّا يعكس ما حققته كرة السلة الإفريقية من نجاحات خلال السنوات الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي محمد الجارحي الخطيب محمود الخطيب بطوله افريقيا لكره السله

مواد متعلقة

تشكيل المنتخب السعودي أمام نظيره جزر القمر في كأس العرب

الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح ترامب جائزة "فيفا" للسلام في نسختها الأولى

ترامب قبل انطلاق قرعة كأس العالم 2026: فيفا قدم عملا استثنائيا وجاهزون للبطولة

رئيس فيفا كلمة السر، رينارد يغادر معسكر السعودية خلال كأس العرب

عمر كمال يترقب فرصة العودة لتشكيل الأهلي الأساسي في كأس عاصمة مصر

المغرب يسقط في فخ التعادل السلبي أمام عمان في كأس العرب

أشرف بن شرقي يؤازر منتخب المغرب أمام عمان في كأس العرب

كأس العرب، شوط أول سلبي بين المغرب وعمان

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

مجموعات نارية في بطولة كأس العالم 2026

مواجهات قوية للفراعنة، منتخب مصر بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

فيفا تحتفي بمدرب الأرجنتين قبل قرعة المونديال: صديق قديم

انتخابات النواب 2025، أبرز مفاجآت الحصر العددي في الـ 19 دائرة الملغاة

وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع "كيشو" لإنهاء أزمته

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق خاص من وزير الأوقاف على دعاء والدة "أشرف سيف" بعد تألقه في دولة التلاوة (فيديو)

بحضور وزير الأوقاف، الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة (بث مباشر)

ما حكم ارتداء طرحة شفافة تظهر لون الشعر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads