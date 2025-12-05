الجارحي: تنظيم الأهلي لبطولة إفريقيا لكرة السلة «سيدات» يعكس ثقة كاف في مصر

18 حجم الخط

عبر محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة «سيدات»، عن اعتزاز مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، باستضافة فعاليات النسخة 29 من البطولة، مؤكدًا أنها فرصة لتأكيد ريادة الأهلي الذي يعد واجهة للرياضة في مصر وإفريقيا.

كلمة محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي

وخلال كلمته في حفل افتتاح البطولة الذي أقيم مساء اليوم، حرص محمد الجارحي على توجيه التحية إلى محمود فوزي ممثل وزارة الشباب والرياضة، وهشام الحريري نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، رئيس المنطقة الخامسة، ومصطفى فوزي ممثل الاتحاد المصري للعبة، وللسادة السفراء والوفود المشاركة.

وأوضح الجارحي أن تنظيم البطولة داخل النادي الأهلي يعكس ثقة الاتحاد الإفريقي في مصر ودورها المعتاد في تنظيم أكبر الفعاليات، وأيضًا يمثل فرصة لتجمع وفود الدول الإفريقية الشقيقة على أرض النادي الأهلي وللتأكيد على دور الرياضة في توحيد الشعوب.

وشدد على أن مجلس إدارة النادي وضع كافة الإمكانات اللازمة لضمان توفير الأجواء المناسبة للفرق المشاركة، متمنيًا أن تشهد البطولة تنافسًا قويًّا يعكس ما حققته كرة السلة الإفريقية من نجاحات خلال السنوات الماضية.

