وفد من صدر الزقازيق يزور مستشفى المنصورة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

استقبل مستشفى صدر المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم وفدًا من مستشفى صدر الزقازيق، برئاسة الدكتور حمدى سرحان، مدير مستشفى صدر الزقازيق، يرافقه الدكتور محمد أشرف، نائب المدير، والدكتور سام محمد، مدير المكتب الفني.

وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد السعيد، مدير مستشفى صدر المنصورة، يرافقه الدكتور شربن عبد الجليل، نائب المدير.

وتفقد الوفد جميع أقسام المستشفى، بما في ذلك الأقسام الداخلية، العيادات الخارجية، الأشعة، الأسنان، الطوارئ، الصيدلية، والخدمات المركزية، حيث أبدى الزملاء سعادتهم البالغة بالخدمات المتطورة التي يقدمها المستشفى للمرضى، وبمستوى التطوير والخدمات الجديدة المتقدمة.

وجاءت الزيارة بدعم من الدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة لأمراض الصدر، واشتملت على عقد اجتماع مشترك بين إدارات كل من مستشفى صدر المنصورة ومستشفى صدر الزقازيق، للاطلاع على الهيكل التنظيمي والخدمات، ومناقشة سبل تطوير التعاون.

جولة تفقدية شملت العيادات الخارجية وخطوط سير المرضى

بعد الاجتماع، قام الوفد بجولة تفقدية شملت العيادات الخارجية، خطوط سير المرضى، قسم الطوارئ، غرف الإنعاش القلبي، غرف الملاحظة، الصيدلية، وقسم حسابات المرضى، وأبدى الوفد إعجابه بأسلوب العمل، مؤكدين عزمهم على تطبيق بعض هذه الخدمات بمستشفى صدر الزقازيق.

كما شملت الجولة تفقد الخدمات المركزية من المطبخ وطرق تجهيز وتغليف الوجبات، والمغسلة، والتعقيم المركزي، ووحدة المناظير، وقسم الأشعة بأنواعها (العادية، المقطعية، التلفزيونية)، ووحدة التدخلات الرئوية بما تحتويه من إمكانيات وأجهزة متقدمة.

أساليب الرعاية المتقدمة

وتوقف الوفد أيضًا قسم الأسنان، المزود بأربع وحدات كاملة ومجهزة بالأشعة الخاصة، ووحدة النوم المجهزة لأحدث أجهزة النوم، والمقرر افتتاحها قريبًا خلال هذا الشهر، إضافة إلى الاطلاع على وحدة العناية المركزة الجديدة وتجهيزاتها، وتبادل النقاش مع الأطباء وفريق التمريض حول أساليب الرعاية المتقدمة.

واختتمت الجولة بزيارة قسم الدرن المقاوم، الفريد من نوعه والذي لا يوجد إلا في ثلاثة مستشفيات على مستوى الجمهورية، حيث أبدى الوفد إعجابه الشديد بالإمكانيات والخدمات المقدمة، مؤكدين على أهمية نقل الخبرات والاستفادة من التجربة الرائدة لمستشفى صدر المنصورة.

