وكيل شباب الدقهلية يلتقي الفريق الأول بنادي المنصورة لرفع الجاهزية للبطولات المقبلة

18 حجم الخط

التقى الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة الرياضي، وذلك في إطار الدعم المعنوي ورفع درجة الجاهزية استعدادًا للمباريات القادمة، سعيًا لتحقيق تطلعات جماهير النادي العريقة في الصعود إلى الدوري الممتاز بما يليق بتاريخ الكيان ومكانته.



وكيل شباب الدقهلية يلتقي بالفريق الأول بنادي المنصورة الرياضي لرفع الجاهزية للمنافسات المقبله

حضر اللقاء العميد محمد البسيوني، رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والأستاذ طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، ومحمد فتحي معاون وكيل الوزارة للشباب، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري الجديد بقيادة الكابتن مصطفى عبده.

رسالة دعم وتحفيز للاعبي الفريق

وخلال اللقاء، حرص وكيل الوزارة على توجيه رسالة دعم وتحفيز للاعبي الفريق، مؤكدًا أهمية الالتزام والانضباط داخل الملعب وخارجه، وبذل أقصى جهد لتحقيق حلم جماهير المنصورة في العودة إلى الدوري الممتاز.

توفير الدعمين المادي والمعنوي للفريق

وأعرب الدكتور محمود عبد العظيم عن سعادته بلقاء الفريق، موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة العميد محمد البسيوني على الجهود المبذولة في توفير الدعمين المادي والمعنوي للفريق، مؤكدا أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تقدم كامل الدعم للنادي، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

دعم للمنظومة الرياضية بنادي المنصورة

من جانبه، أشاد العميد محمد البسيوني بالدور الفاعل لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وما تقدمه من دعم للمنظومة الرياضية بنادي المنصورة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الدعم المعنوي للفريق الأول.

وفي ختام اللقاء، أعرب الكابتن مصطفى عبده، المدير الفني الجديد، عن اعتزازه بتولي قيادة الفريق خلفا للكابتن ياسر عبد الواحد، مؤكدا أن الهدف الرئيسي في المرحلة المقبلة، هو المنافسة بقوة للصعود إلى الدوري الممتاز، بدعم الجماهير ومساندة مجلس الإدارة والجهات الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.