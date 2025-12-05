تفاصيل القبض على سائق تاكسي بتهمة التحرش بطالبة بالمنصورة

18 حجم الخط

نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة في إلقاء القبض على سائق تاكسي، بعد تحرشه بطالبة أثناء استقلالها التاكسي برفقته، لتوصيلها من المدرسة للبيت في المنصورة.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورد بلاغا للعقيد فاروق حماد مأمور قسم ثاني المنصورة، من والد الطالبة « ملك.إ» 15 سنة، طالبة، بالصف الأول الثانوي، اتهمت فيه سائق تاكسي تحرش بها أثناء توصيلها من المدرسة إلى المنزل.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، من تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه يدعى يحيى عادل، 45 سنة، سائق تاكسي، وبمواجهته بالتهمة الموجهة إليه اعترف في محضر الشرطة بقيامه بـ التحرش بالطالبة أثناء قيامه بتوصيلها من المدرسة إلى المنزل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

