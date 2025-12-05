بذكريات 1998، المغرب تفتتح مشوارها في كأس العالم أمام البرازيل

18 حجم الخط

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2026، التي احتضنها مركز جون كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن تواجد المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي.

ذكريات المغرب مع البرازيل بمونديال 1998

وسبق للمنتخب المغربي أن واجه البرازيل واسكتلندا في نهائيات كأس العالم التي أقيمت بفرنسا عام 1998.

ويستهل "أسود الأطلس" مشوارهم في المونديال قوية أمام المنتخب البرازيلي، في مباراة بذكريات مونديال فرنسا 1998 والتي خسرها بثلاثية نظيفة.

مجموعات كأس العالم 2026



المجموعة الأولى: المكسيك ـ كوريا الجنوبية ـ جنوب إفريقيا ـ الفائز من الملحق الأوروبي D

المجموعة الثانية: كندا ـ سويسرا ـ قطر ـ الفائز من الملحق الأوروبي A

المجموعة الثالثة: البرازيل ـ المغرب ـ اسكتلندا ـ هايتي

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية ـ إستراليا ـ باراجواي ـ الفائز من الملحق الأوروبي C

المجموعة الخامسة: ألمانيا ـ الأكوادور ـ كوت ديفوار ـ الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا ـ اليابان ـ تونس ـ الفائز من الملحق الأوروبي B

المجموعة السابعة: بلجيكا ـ إيران ـ مصر ـ نيوزيلاندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا ـ الأوروجواي ـ السعودية ـ كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا ـ السنغال ـ النرويج ـ الفائز من العراق والفريق المتأهل من مباراة بوليفيا وسورينام

المجموعة العاشرة: الأرجنتين ـ النمسا ـ الجزائر ـ الأردن



المجموعة الحادية عشرة: البرتغال ـ كولومبيا ـ أوزباكستان ـ الفائز من مباراة الكونغو والفريق المتأهل من مباراة جامايكا وكاليدونيا

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا ـ كرواتيا ـ بنما ـ غانا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.