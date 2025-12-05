الجمعة 05 ديسمبر 2025
دين ودنيا

"يستاهل مصحف مرتل"، إشادة من لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بالمتسابق رضا محمد (فيديو)

المتسابق رضا محمد
المتسابق رضا محمد
حظي المتسابق رضا محمد بإشادات واسعة من لجنة التحكيم، في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، حيث قدم تلاوة مميزة ومتقنة دفعت بعض أعضاء اللجنة للتأكيد على إمكانية تسجيله لمصحف مرتّل فورا.

 

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن أداء رضا محمد اتسم بالإجادة في جميع الجوانب، مشددًا على ثقته الكبيرة في مستقبله في ساحة التلاوة.

وقال الأزهري: "هناك إتقان وإجادة في كل شيء، وأنا طموح وأعقد أملًا عظيمًا أن يتمم الله لك هذا المسار، وقريبًا نراك شمسًا ساطعة في سماء دولة التلاوة."

إشادة من لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بالمتسابق رضا محمد رضا: يصلح لتسجيل المصحف المرتل
 

من جانبه، أكد الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف أن قراءة رضا محمد كانت جيدة جدًا وممتازة، مشيرًا إلى أنه يصلح لتسجيل مصحف مرتّل فورًا، في إشارة إلى جودة الأداء وضبط أحكام التلاوة واستقرار الصوت.

 

 

14 ألف متسابق

 وشارك في اختبارات البرنامج الذي يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ما يزيد عن 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، فيما تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، وهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور دكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، وكذلك الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

 

لجنة تحكيم تضم قمما دينية وصوتية


وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بجانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم، على رأسهم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

 

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين


وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلًا عن تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

يأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر، حيث تبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في كل من فرعَي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

 

 

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

