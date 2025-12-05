للتخلص والوقاية من الصداع النصفي، دراسات تؤكد فوائد التأمل لتخفيف نوبات الشقيقة

18 حجم الخط

تشير بعض الأبحاث إلى أن ممارسة التأمل قد تساهم في تقليل وتيرة نوبات الشقيقة أو الصداع النصفي وجعلها أقل حدة، كما قد تساعد هذه الممارسة في تخفيف الآلام العامة، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى فعاليتها في الحد من آلام الشقيقة فور بدء النوبة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ويشمل مصطلح التأمل مجموعة متنوعة من التقنيات التي تركز الوعي على الأحاسيس، أو اللحظة الحالية، أو التنفس، أو عوامل أخرى، وهناك أنماط عديدة للتأمل، بعضها مدمج في أساليب تخفيف التوتر، مثل الحد من التوتر القائم على اليقظة (MBSR).

التأمل كطريقة تكميلية في إدارة الصداع النصفي

تتركز خطط إدارة الشقيقة عادةً على منع النوبات وتخفيفها عند حدوثها، وقد يشكل التأمل نهج تكميلي مفيد للعلاجات التقليدية مثل الأدوية، ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم كيفية دمج التأمل ضمن خطط إدارة الصداع النصفي.

فتشير بعض الأبحاث إلى أن التأمل قد يساعد في تقليل تكرار نوبات الصداع النصفي، تم استكشاف ما إذا كان أسلوب الحد من التوتر القائم على اليقظة (MBSR) - الذي يشمل التأمل - أكثر فعالية من إدارة التوتر للصداع لدى الأشخاص الذين يعانون من الشقيقة العرضية.

وقد شهد أكثر من نصف المشاركين في مجموعة الـ (MBSR) انخفاضًا بنسبة خمسين في المائة في أيام الصداع، مقارنة بحوالي خمسة وعشرين في المائة فقط في مجموعة إدارة التوتر للصداع، كما أدى التدخل باستخدام الـ (MBSR) إلى انخفاضات أكبر في مستوى الإعاقة المرتبطة بالصداع.

وفي دراسة أخرى تم تقييم آثار خلوة تأمل استمرت عشرة أيام على أشخاص يعانون من الشقيقة العرضية أو المزمنة، وأشارت النتائج إلى أن خلوة التأمل ساعدت في تقليل تكرار نوبات الشقيقة وعوامل أخرى، مثل استخدام أدوية النوبات الحادة.

التأمل قد يستغرق وقتًا لبدء إظهار فعاليته، حيث يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الشقيقة إلى ممارسة التأمل بانتظام لمدة تقارب العشرين يومًا لتقليل آلام الشقيقة والآثار المزاجية السلبية بشكل فعال.

لم تجر أبحاث كثيرة حول ما إذا كان التأمل يمكن أن يساعد فور بدء نوبة الشقيقة، ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن التأمل قد يكون قادر على المساعدة في تقليل الآلام العامة الحادة أو تخفيف إدراك الألم.

كيف يمكن للتأمل أن يساعد؟

ليس مفهومًا بشكل كامل كيف يغير التأمل العمليات الفسيولوجية المحددة المتورطة في نوبات الصداع النصفي ومع ذلك، قد يساعد التأمل المتواصل بمرور الوقت في تحسين الكفاءة المعرفية، مما قد يساهم في التحكم بالألم.

كما تشير بعض الأبحاث إلى أن التأمل قد يساعد في تخفيف التوتر، الذي يعد محفز شائع للصداع النصفي، وجلسات التأمل اليومية القصيرة القائمة على اليقظة - من خمس إلى اثنتي عشرة دقيقة فقط - قد تحسن من مستويات التوتر والقلق، وقد يساعد التأمل أيضًا في تحسين القدرة على تحمل التوتر.

هناك أنواع عديدة من التأمل، ويركز قدر كبير من الأبحاث المتعلقة بالتأمل حول التخلص من الصداع النصفي على التقنيات التي تتضمن اليقظة الذهنية، وقد وجدت بعض الدراسات أيضًا فوائد محتملة لأنماط أخرى، مثل استرخاء العضلات التدريجي.

ولا يعني هذا بالضرورة أن هذه الأنواع هي الأفضل للجميع؛ فلكل شخص تجربته المختلفة مع الشقيقة ومحفزاته الخاصة والتقنيات التي قد تساعده، وقد يكون من الأفضل تجربة أنواع مختلفة من التأمل للعثور على النوع المناسب.

البدء بالتأمل لمرضى الصداع النصفي

للمبتدئين، قد يكون من المفيد البدء بجلسات تأمل قصيرة والتدرج نحو جلسات أطول، ويمكن ممارسة التأمل ذاتيًا في المنزل، أو يمكن تجربة تأمل موجه من خلال برنامج أو تطبيق.

إليك خطوات لجلسة تأمل قصيرة قائمة على اليقظة:

ابحث عن مكان مريح وآمن للجلوس، سواء على قطعة من الأثاث أو على الأرض.

أغمض عينيك وخذ بضعة أنفاس عميقة وبطيئة.

ركز على اللحظة الحالية، وقد يساعد التركيز على التنفس.

إذا مرت أفكار في الذهن، لاحظها واعترف بها، ثم أعد الانتباه إلى اللحظة الحالية دون التعمق فيها.

استمر في الجلسة للمدة التي تشعر فيها بالراحة.

