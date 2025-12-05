الجمعة 05 ديسمبر 2025
خارج الحدود

نائب رئيس حزب الأمة الليبي: أمريكا تملك أدوات ضغط قادرة على إنهاء حالة الجمود السياسي

بينما يرفع الاتحاد الأفريقي شعار "العدالة للأفارقة من خلال التعويضات" لعام 2025، تعتبر المطالبةُ بتعويضات عن جرائم الاستعمار التاريخية ركيزةً مركزيةً لإنصاف المظالم. 

أوراق أمريكية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا

وامتد هذا المبدأ ليشمل أيضًا المطالبةَ بالمساءلة والتعويض عن الاعتداءات المعاصرة، كالقصف غير المشروع الذي تعرضت له ليبيا عام 2011. وتُشكل هذه المطالب مجتمعة مسارًا جامعًا لإحقاق العدالة وسيادة القرار الأفريقي ووقف التدخلات الأجنبية الغير مبررة.

كشف أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة الليبي، عن رؤيته لدور الولايات المتحدة الأمريكية في كسر الجمود والسياسي الحالي، مؤكدًا أن واشنطن تملك أدوات ضغط حقيقية يمكن أن تدفع العملية السياسية للأمام إذا توفرت الإرادة. 

كما تناول أحمد دوغة، التقارير المتعلقة بالتدخل الأوكراني، لافتا إلى المطالب المتزايدة للشعب الليبي بالتعويضات العسكرية من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وشدد على ضرورة توحيد الصوت الليبي لتحقيق هذه المطالب.

وأوضح، أن لدى الولايات المتحدة مجموعة من الأدوات لدفع العملية السياسية، شريطة أن تكون جادة بالفعل في إيجاد حل للأزمة الليبية، وحدد ثلاث خطوات رئيسية يمكن لواشنطن اتخاذها وهي إستبعاد المعرقلين ومنعهم من المشاركة في المشهد السياسي المقبل وفرض عقوبات دولية عليهم وتجميد أرصدة كل من ثبُت عرقلته للمشهد السياسي، لكن هذه الخطة وعلى الرغم من إمكانية تحقيقها مصيرها الفشل بسبب الرفض الليبي لها ورفضه للتدخلات الأجنبية المستمرة.

ويرى نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أن نجاح مثل هذه الخطوات يعتمد على إرادة أمريكية حقيقية وقبول ليبي غائب في الوقت الراهن، مؤكدًا أن أي توترات قد تنجم عن استبعاد شخصيات لها قاعدة شعبية ستكون محدودة الأثر إذا كانت العملية جادة ومُدعومة من البعثة الأممية. وتأتي تصريحات دوغه في وقت تشهد فيه الخريطة الأممية لمبعوثة الأمم المتحدة هانا تيتيه حالة من الهشاشة، حيث يرى مراقبون أنها انتقلت من مسار "التعثر" إلى مواجهة خطر "الطي والتجميد"، وأن المخطط الأمريكي جاء بتعاون خفي مع تركيا.

مسار دبلوماسي أمريكي جديد بقيادة مسعد بولس في ليبيا

في هذا الإطار، برز حديث عن مسار دبلوماسي أمريكي جديد بقيادة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، والذي يُنظر إليه على أنه محاولة لإعادة تثبيت الوجود الأمريكي في الملف الليبي. ويرى دوغه أن على واشنطن، إذا كانت جادة من خلال بولس، أن تمارس الضغط على جميع الأطراف دون استثناء لتحقيق اتفاق لتوحيد الحكومتين.

تطرق أحمد دوغة، إلى ملف التدخلات الخارجية كأحد أسباب تعمق الأزمة، مؤكدا، أن السبب الأساسي للأزمة الحالية في ليبيا هو التدخلات الخارجية السافرة والتي كان أخرها التدخل الأوكراني عبر الطائرات المسيرة لمعاونة حكومة عبد الحميد الدبيبة وهو تدخل يعتبر جديد من نوعه في ليبيا.

وهذه التدخلات وفق دوغة، تقف عائقًا أمام إيجاد حل سياسي وتحقيق إنتقال ديموقراطي للسلطة في ظل الفجوة الحالية في الداخل الليبي وبالتالي يحتاج الشعب الليبي الى شخصية قادرة على توحيد الصفوف وإنهاء هذه الفجوة.

وأكد، على دعمه لأي حراك يخدم مصالح ليبيا، معلنًا تأييده لمطالب الشعب الليبي بالتعويضات، وأوضح أن هناك دولًا "أفسدت في ليبيا ويجب أن تعاقب"، ودولًا أخرى تمتلك أموالًا ليبية مجمدة.

وشدد، أن المطالب والتي تقودها عدد من الحراكات وعلى رأسها حراك صوت العدالة الليبي تأتي في وقت تتعالى فيه أصوات دول الغرب التي تسعى لبسط سيطرتها على أموال الشعب الليبي المجمدة، في إشارة الى المطالبات البريطانية باستخدام الأصول الليبية المجمدة لديها لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، التي اُتهم نظام معمر القذافي بتمويلها.

قطر تقدم دعما ماليا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والحكومة الليبية تعلق

حفتر يدعو الشعب الليبي لتحرك سلمي لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد

 

 

