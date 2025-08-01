مصرف ليبيا المركزي يستلم 474 مليون دينار لتعزيز السيولة في طرابلس

استلم مصرف ليبيا المركزي شحنة من العملة المحلية الجديدة من البيضاء، بقيمة 474 مليون دينار (87،1 مليون دولار)، وذلك عبر مطار معيتيقة إلى إدارة الإصدار بالمصرف في طرابلس.

ووَفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة شاملة يهدف من خلالها البنك المركزي إلى دعم خزائن فروعه في العاصمة، وضمان توفر السيولة النقدية في مختلف المدن الليبية.

أزمة السيولة في ليبيا

وتندرج وصول هذه الشحنة ضمن جهود المصرف المركزي للتغلب على أزمة نقص السيولة التي تعاني منها البلاد منذ فترة، من خلال تعزيز التوزيع النقدي وتحسين قدرة البنوك المحلية على تلبية احتياجات المواطنين.

تعود أزمة السيولة النقدية في ليبيا إلى الواجهة من جديد، رغم الإجراءات المستمرة التي ينفذها مصرف ليبيا المركزي، من بينها إرسال شحنات مالية إلى المدن وتعديل نسب الاحتياطي الإلزامي.

أسباب عودة الأزمة

عضو لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أيوب الفارسي، قال إن مشكلة السيولة قديمة حديثة وخفت حدتها في السنوات الأخيرة، بسبب انتشار وزيادة الدفع الإلكتروني، ما قلل الطلب على السيولة النقدية، وهو أمر شهد قفزة كبيرة خصوصامع الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، إذ أصبح هناك اعتماد كبير جدًا من المواطنين على وسائل الدفع الإلكتروني»، مؤكدًا قدرة المصرف الليبي على مواجهة تلك الأزمة، بحسب إرم بزنس.

وفي أبريل الماضي، تسلم مصرف ليبيا المركزي شحنة جديدة من العملات النقدية ضمن 15 مليار دينار سيتم توريدها لتوفير السيولة للمصارف في جميع المدن، بعد أن عمم على المصارف التجارية قرارًا بشأن تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها، ليجب على كل مصرف أن يحتفظ بأصول سائلة لا تقل عن 35% من مجموع خصومه الإيداعية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.

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