خارج الحدود

فوضى طرابلس، تفاصيل الاشتباك مع خلية أسامة نجيم في حي الأندلس

أسامة نجيم، فيتو
في سياق الفوضى التي تشهدها العاصمة الليبية "طرابلس"، أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم، بيانا بشأن التحقيق في واقعة ضبط خلية مسلحة كانت متحصنة داخل أحد المنازل بمنطقة حي الأندلس بمدينة طرابلس.

‏بيان حول خلية حي الأندلس في العاصمة الليبية طرابلس

‏وجاء في بيان مكتب المدعي العام، أن قوة تابعة لوزارة الداخلية داهمت الموقع، فأطلق عناصر الخلية النار مباشرة عليها، ما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الخلية، والقبض على عنصرين آخرين، وإصابة عنصر ثالث، في حين قتل اثنان من منتسبي وزارة الداخلية خلال الاشتباكات.

‏وتابع: الاستدلالات الأولية أظهرت أن الخلية تضم محكومين ونزلاء بالسجون، جرى تجنيدهم من قبل أسامة نجيم، وكُلّفوا بالتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف القوات الحكومية.

اقتتال جديد في طرابلس مع خلية مسلحة في حي الأندلس

‏وأوضح، أن عضو النيابة المختص انتقل إلى مكان الواقعة، حيث باشر الكشف عن جثامين المتوفين، وأمر بإحالتها إلى الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة. 

‏ 

ولفت ‏مكتب المدعي العام العسكري، إلى أنه يواصل تحقيقاته في هذه الواقعة، ويؤكد أن ما ارتكبته عناصر الخلية يشكل جرائم خطيرة مؤثمة قانونًا، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

 

 

