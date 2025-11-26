الخميس 27 نوفمبر 2025
مبعوث ترامب يطالب الجيش السوداني والدعم السريع قبول الهدنة دون شروط

مسعد بولس، فيتو
مسعد بولس، فيتو
قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، إن الهدنة بات ضرورية في السودان لإنقاذ الأرواح، وتمثل خطوة حاسمة نحو حوار مستدام والانتقال إلى حكم مدني.

مطالب من الجيش السوداني والدعم السريع بقبول الهدنة

وأضاف مسعد بولس، أن الإدارة الأمريكية تتوقع من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الالتزام بالهدنة دون أي شروط مسبقة، بما يساهم في وقف العنف وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي.

تصريحات وزير خارجية السودان عن الحرب والسلام 

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، أن الخرطوم تتابع الجهود والمبادرات التي تطرحها دول وجماعات مختلفة لوقف الحرب في السودان، مشيرًا إلى أن بلاده على اطلاع بما ينشر حول هذه المساعي.

وأضاف سالم، أن السودان هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي خاضت الحروب ثم اتجهت إلى السلام بإرادتها، مؤكدًا أن بلاده "لا تنتظر من أحد أن يعلّمها السلام أو يأتي به إليها".

البرهان يكتب لـ"وول ستريت جورنال": حقيقة الحرب في السودان

أول رد من حكومة السودان على إعلان حميدتي هدنة إنسانية بالفاشر

 

 

مسعد بولس السودان الجيش السوداني الدعم السريع وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم

