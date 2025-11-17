قطر تقدم دعما ماليا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والحكومة الليبية تعلق

18 حجم الخط

أعلنت دولة قطر اليوم الاثنين، عن تقديم دعمً ماليً لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، وذلك في إطار المساهمة في تطوير البرامج الإنمائية وجهود تعزيز الاستقرار.

قطر تقدم دعما ماليا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا

وقدم ذلك خالد محمد بن زابن الدوسري، سفير دولة قطر لدى ليبيا، رسميًا خلال فعالية عقدت في مقر السفارة بطرابلس.

وحضر اللقاء هنا تيتيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة، والدكتورة صوفي كيمخدزه - الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن جانبه، أكد السفير القطري أن هذا الدعم يعكس التزام دولة قطر الثابت تجاه دولة ليبيا وشعبها الشقيق، وانسجامًا مع سياستها الخارجية في دعم الأمن والاستقرار والتنمية، وأوضح أن المساهمة تعكس إيمان دولة قطر بالدور الحيوي للأمم المتحدة في تعزيز المسار السياسي، وتقوية المؤسسات، وتنفيذ البرامج الإنسانية والإنمائية في مختلف المناطق.

الحكومة الليبية تعلق على الحدث



وأعربت بعثة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي عن تقديرها لهذه المساهمة، مؤكدين أن دعم دولة قطر يشكل إضافة مهمة لمساعي تعزيز الاستقرار والتنمية في دولة ليبيا.

وعلق رئيس الوزراء الليبي أسامة حماد على ذلك قائلا: التمويل الخارجي لأي نشاط سياسي داخل ليبيا دون التشاور مع السلطات الشرعية يعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ويثير الشكوك حول نوايا البعثة وحيادها.



وأكد أسامة حماد أن أي مسار سياسي أو حوار يدعمه الخارج غير معترف به، مشددًا على أن العملية السياسية يجب أن تكون ليبية خالصة وخالية من التمويل الأجنبي والتدخلات غير المشروعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.