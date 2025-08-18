البرلمان الليبي يصادق على تكليف الفريق أول خالد خليفة حفتر رئيسًا لأركان الجيش

قالت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، إن مجلس النواب الليبي، صادق على تكليف الفريق أول خالد خليفة حفتر، رئيسًا للأركان العامة للجيش الليبي.

وفي وقت سابق كلف القائد العام للجيش الليبي، المشير أركان حرب، خليفة أبوالقاسم حفتر، الفريق صدام خليفة حفتر، نائبًا للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وجاء ذلك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الوطني الليبي، وتماشيًا مع رؤية القائد العام 2030 لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة الليبية.

