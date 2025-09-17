الأربعاء 17 سبتمبر 2025
مصرع 50 مهاجرا سودانيا في حادث غرق قارب قبالة سواحل طبرق شرقي ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، مساء اليوم الأربعاء، مصرع 50 مهاجرا سودانيا في حادث غرق قارب قبالة سواحل طبرق شرقي ليبيا.

 

مصرع 49 شخصا وفقدان 100 آخرين إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

في سياق آخر، أعلن خفر السواحل الموريتاني، الشهر الماضي، غرق قارب مهاجرين كان يقل نحو 160 شخصا قبالة السواحل الغربية للبلاد، ما أسفر عن مصرع 49 شخصا وفقدان 100 آخرين.

 

مقتل 49 شخصا وفقدان 100 آخرين إثر غرق قارب مهاجرين

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضحت مصادر خفر السواحل أن الحادثة وقعت ليل 26- 27 أغسطس الجاري بالقرب من قرية "محيجرات" الساحلية، التي تقع على بعد 80 كيلومترا غرب العاصمة نواكشوط

وتم انتشال جثث الضحايا، الذين ينتمي معظمهم إلى دول غرب إفريقيا، خاصة غامبيا والسنغال.

وبحسب تصريحات للرئيس محمد عبد الله، قائد خفر  السواحل الموريتانية، فإن القارب غادر جامبيا منذ حوالي أسبوع، وعندما رأى المهاجرون أضواء القرية، حاولوا التحرك بشكل جماعي إلى جانب آمن من القارب، مما تسبب في انقلابه وغرقه.

وكما أضاف المسؤول، فإن الأمواج جرفت 49 جثة إلى الشاطئ، بينما تم إنقاذ 17 شخصا فقط حتى الآن، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين، مما يرجح ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير.

 

مخاطر الهجرة غير النظامية عبر الطرق البحرية الخطرة

وتستمر هذه الحوادث المؤلمة في تسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير النظامية عبر الطرق البحرية الخطرة، خاصة نحو السواحل الإسبانية، والتي تزداد وتيرتها مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في العديد من دول المنطقة. 

ليبيا سواحل طبرق المنظمة الدولية للهجرة سواحل موريتانيا السودان

