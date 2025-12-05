الجمعة 05 ديسمبر 2025
رياضة

ترامب قبل انطلاق قرعة كأس العالم 2026: فيفا قدم عملا استثنائيا وجاهزون للبطولة

ترامب وانفانتينو
ترامب وانفانتينو
قرعة كأس العالم 2026، أدلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بتصريحات قبل انطلاق مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقررة مساء اليوم، والتي يحضرها بعد تلقيه دعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تصريحات ترامب 

وقال ترامب في تصريحات تليفزيونية: إن الاستعدادات الجارية في الولايات المتحدة تسير بصورة مميزة، مؤكدا أن مركز كينيدي في واشنطن يشهد تطورا كبيرا، مضيفا: كل شيء رائع، مركز كينيدي أصبح في حالة جيدة، وبعد ستة أشهر سيكون في وضع استثنائي."

وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود الاتحاد الدولي لكرة القدم في التحضير للبطولة، قائلا:"أنا جاهز لهذه البطولة، والجميع جاهز أيضا، فيفا قام بعمل استثنائي، وقد أعلن مسبقا عن تحقيق أرقام قياسية في بيع تذاكر المباريات قبل وقت طويل من انطلاق الحدث."

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ خلال فترة الاستعداد أو أثناء البطولة، مضيفا: "سنهتم بأي صعوبة أو مشكلة قد نواجهها، وسنتصدى لها فورا، سنعلن عن أي مشكلة وسنقوم بحلها دون تأخير."

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل إلي مركز كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور عملية سحب قرعة مونديال كأس العالم 2026.

الصورة

تعزيزات أمنية قبل قرعة كأس العالم

 وعززت السلطات الأمريكية وجودها الأمني في محيط المركز، حيث انتشرت وحدات من الشرطة والحرس الخاص، إضافة إلى فرق أمنية متخصصة بتأمين الفعاليات الدولية. 

وتم فرض قيود على حركة السير في الشوارع المحيطة، مع تفعيل بوابات تفتيش إلكترونية ونقاط تفتيش للزوار والإعلاميين لضمان سير الحدث دون أي معوّقات.

ويأتي التشديد الأمني نظرًا لحجم الاهتمام العالمي بقرعة مونديال 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومع الترقب الكبير لمعرفة المجموعات التي ستحدد مسار المنتخبات في البطولة التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

ويمثل مصر في القرعة وفد رسمي يضم المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

ويترقب جمهور كرة القدم العالمية على وجه العموم والكرة المصرية بصفة خاصة قرعة كأس العالم 2026، التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد انطلاق قرعة كأس العالم 

وتنطلق مراسم سحب القرعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبث عبر القنوات الرسمية للفيفا والمنصات الرياضية المالكة لحقوق النقل.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية على ملعب في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل، ومع وجود منتخب المكسيك في التصنيف الأول، باتت الأنظار تتجه نحو هوية منافسه في اللقاء الافتتاحي.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

