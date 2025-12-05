رئيس فيفا كلمة السر، رينارد يغادر معسكر السعودية خلال كأس العرب

18 حجم الخط

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبب الحقيقي وراء مغادرة الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، معسكر الأخضر خلال مشاركته في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

سبب مغادرة رينارد معسكر السعودية في كاس العرب

وقال المسحل في تصريحات تليفزيونية: "غياب رينارد عن المعسكر لحضوره قرعة كأس العالم 2026 والذي جاء بطلب مباشر من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال لقائنا على هامش افتتاح بطولة كأس العرب، طلبني بالاسم وأبدى حرصه الشديد على حضور رينارد للقرعة."

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي أن إنفانتينو أراد مشاركة مدربي المنتخبات أصحاب الخبرة في كأس العالم، ضمن ورش عمل فنية مهمة تُعقد على هامش القرعة.

وأضاف:"رئيس فيفا أكد لنا أن وجود المدربين ذوي الخبرة ضروري في الورشة الفنية، وهو ما دفعنا للموافقة على مغادرة رينارد المعسكر، خاصة مع ثقتنا في الجهاز الفني المساعد."

وأكد المسحل أن المدرب سيعود مباشرة بعد انتهاء ورشة العمل، قائلا:"رينارد سيعود فور انتهاء التزاماته في فيفا، وسيقود المنتخب السعودي بشكل طبيعي في الجولة الثالثة من كأس العرب."

ومن المقرر أن يقود رودريجيز، مساعد رينارد، المنتخب السعودي في مواجهة جزر القمر اليوم الجمعة عند الثامنة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان الأخضر قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على عمان بنتيجة (2-1)، فيما يحل ضمن منتخبات التصنيف الثالث في قرعة كأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.