ميسي يثير الجدل بشأن مشاركته في كأس العالم 2026

أثار الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل مجددًا بشأن مشاركته المنتظرة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ميسي مهدد بعدم المشاركة في كأس العالم 2026

ليونيل ميسي الذي قاد الأرجنتين للتويج بنسخة كأس العالم الماضية 2022، قد ألمح في وقت سابق، إلى إمكانية عدم مشاركته في المونديال المقبل، إن كانت حالته الصحية والبدنية لا تسمح بذلك.

وسجل ميسي رقمًا قياسيًا في المونديال الماضي، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في كل أدوار كأس العالم، إذ أحرز 7 أهداف بين دور المجموعات والنهائي، وسجل هدفين أمام فرنسا في المباراة النهائية، ثم نفذ الركلة الأولى في ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأرجنتين 4-2.

ميسي يثير الجدل بتصريح غريب

صرح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لشبكة ESPN بأنه لا يزال هناك احتمال ألا يشارك في كأس العالم 2026، على الرغم من تأكيده على رغبته في المشاركة.

وعندما سُئل، في الحوار الذي تم نشره اليوم الخميس، عما إذا كان هناك احتمال لعدم مشاركته في كأس العالم، كرّر رغبته في المشاركة، لكنه لم يؤكد بشكل قاطع.

وقال ميسي: "أتمنى أن أكون هناك.. سبق أن قلتُ إنني أتمنى ذلك".

وأضاف: "في أسوأ الأحوال، سأكون هناك لأشاهد المباراة مباشرةً، لكنها ستكون مميزة".

وتابع: "كأس العالم مميزة للجميع، لأي بلد، وخاصةً لنا، لأننا نعيشها بطريقة مختلفة تمامًا".

وسيبلغ ميسي من العمر 39 عامًا خلال بطولة الصيف المقبل، ومازال يثير حيرة مشجعيه حول مشاركته في المونديال.

وستكون الأرجنتين في المستوى الأول في قرعة كأس العالم المقرر لها غدا الجمعة، والمقرر إجراؤها في مركز كينيدي.
 

