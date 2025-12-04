طبيب منتخب المغرب يكشف تفاصيل إصابة بن شرقي ومدة غيابه

18 حجم الخط

كشف طبيب منتخب المغرب عن تفاصيل إصابة وغياب أشرف بن شرقي لاعب الأهلي عن منتخب المغرب في كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

إصابة أشرف بن شرقي في العضلة الخلفية للفخذ

ذكر طبيب منتخب المغرب محمد رضا بلال أن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أشرف بن شرقي في العضلة الخلفية للفخذ".

وأضاف: "يحتاج بن شرقي لفترة راحة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبالتالي تأكد غيابه عن كأس العرب".

كان النجم المخضرم قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

غياب لاعب آخر عن منتخب المغرب

وأكد طبيب المغرب أن حمزة هنوري لاعب الوداد المغربي لن يكون قادرًا هو الآخر على استكمال المنافسات.

وتعرض هنوري للإصابة في الحصة التدريبية قبل مواجهة جزر القمر، وأثبتت الفحوصات إصابته بالتواء في أربطة القدم.

كان المغرب قد فاز على جزر القمر (3-1) في مباراته الأولى بكأس العرب، ويلعب ضد منتخب عمان غدًا الجمعة.

