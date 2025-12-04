الخميس 04 ديسمبر 2025
طبيب منتخب المغرب يكشف تفاصيل إصابة بن شرقي ومدة غيابه

كشف طبيب منتخب المغرب عن تفاصيل إصابة وغياب أشرف بن شرقي لاعب الأهلي عن منتخب المغرب في كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

إصابة أشرف بن شرقي في العضلة الخلفية للفخذ

ذكر طبيب منتخب المغرب محمد رضا بلال أن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أشرف بن شرقي في العضلة الخلفية للفخذ".

وأضاف: "يحتاج بن شرقي لفترة راحة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبالتالي تأكد غيابه عن كأس العرب".

كان النجم المخضرم قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

غياب لاعب آخر عن منتخب المغرب 

وأكد طبيب المغرب أن حمزة هنوري لاعب الوداد المغربي لن يكون قادرًا هو الآخر على استكمال المنافسات.

وتعرض هنوري للإصابة في الحصة التدريبية قبل مواجهة جزر القمر، وأثبتت الفحوصات إصابته بالتواء في أربطة القدم.

كان المغرب قد فاز على جزر القمر (3-1) في مباراته الأولى بكأس العرب، ويلعب ضد منتخب عمان غدًا الجمعة.

