أزمة تضرب منتخب مصر المشارك بكأس العرب بعد إصابة كريم فؤاد، ما القصة؟

تسود أزمة داخل معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، بعد إصابة كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتحتاج إصابة كريم فؤاد للعلاج لمدة من 4 إلى 6 اسابيع وبالتالي يتأكد استبعاده من قائمة منتخب مصر ببطولة كأس العرب.

وبالنظر إلى لائحة البطولة فسيتم استبعاد كريم فؤاد دون استبداله بأي لاعب، حيث إن اللائحة تنص على استبدال اللاعبين فقط في حالة إصابة حارس مرمى أو أي لاعب يصاب في الرأس فقط، وبالتالي سيستكمل المنتخب البطولة بـ23 لاعبا فقط.

قائمة منتخب مصر لكأس العرب



حراس المرمى: علي لطفي، محمد عواد، محمد بسام.

المدافعون: هادي رياض، محمود حمدي "الونش"، ياسين مرعي، رجب نبيل، أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد.

لاعبي الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي "أفشة"، إسلام عيسى، مصطفى شلبي، مصطفى سعد، ميدو جابر.

المهاجمون: محمد شريف، حسام حسن، أحمد عاطف.

ويستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، لمواجهة نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإمارات بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: الأردن - 3 نقاط

الثاني: مصر - نقطة واحدة

الثالث: الكويت - نقطة واحدة

الرابع: الإمارات - بدون نقاط

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام يوم السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

منتخب الإمارات، فيتو

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت بهدف

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت سيطرة منتخب مصر على اللقاء، وهدد إسلام عيسى المرمى الكويتي، ولكن كرته جاءت بجوار القائم.

وسجل فهد الهاجري لاعب الكويت الهدف الأول في مرمى مصر بالدقيقة 63 من ضربة رأسية.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكويت في الدقيقة 86 من علامة الجزاء.

