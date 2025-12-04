ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ألكسندر أرنولد

18 حجم الخط

أعلن ريال مدريد إصابة ظهيره الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد بتمزق عضلي في الفخذ.

وغادر ألكسندر أرنولد ملعب "سان ماميس" في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جمعت أتلتيك بيلباو بنظيره ريال مدريد ضمن الدوري الإسباني.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم للاعبنا ترينت ألكسندر-أرنولد من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تبيّن إصابته بتمزق عضلي في العضلة المستقيمة الأمامية من عضلة الفخذ الرباعية في الساق اليسرى. وسيتم تحديد مدة غيابه وفقًا لتطور حالته".

وذكرت تقارير صحفية أن أرنولد سيغيب عن الملاعب قرابة شهرين.

وتلقى النادي الملكي ضربة قوية جديدة، إذ سيحرم من الظهيرين أرنولد وكارفاخال لفترة طويلة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني



1. كيليان مبابي، ريال مدريد، 16 هدفًا.

2. فيران توريس، برشلونة، 8 أهداف.

2. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 8 أهداف.

2. موريكي، مايوركا، 8 أهداف.

3. جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.

4. إيتاي إيونج، ليفانتي، 6 أهداف.

4. ألبرتو موليرو، فياريال، 6 أهداف.

5. لامين يامال، برشلونة، 5 أهداف.

