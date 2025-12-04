الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المباريات التي سيغيب عنها ألكساندر أرنولد عن ريال مدريد

ألكسندر أرنولد، فيتو
ألكسندر أرنولد، فيتو
18 حجم الخط

أعلن ريال مدريد إصابة ظهيره الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد بتمزق عضلي في الفخذ.

وغادر ألكسندر أرنولد ملعب "سان ماميس" في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جمعت أتلتيك بيلباو بنظيره ريال مدريد ضمن الدوري الإسباني.

المباريات التي سيغيبها ترينت ألكساندرأرنولد عن ريال مدريد للإصابة

ريال مدريد - سيلتا فيجو  - الدوري الإسباني / 7 ديسمبر 2025

ريال مدريد - مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا / 10 ديسمبر 2025

ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد / الدوري الإسباني / 14 ديسمبر 2025

ريال مدريد - إشبيلية / الدوري الإسباني / 20 ديسمبر 2025

ريال مدريد - ريال بيتيس / الدوري الإسباني / 4 يناير 2026

ريال مدريد - أتلتيكو مدريد / نصف نهائي السوبر الإسباني / 8 يناير 2026

نهائي السوبر الإسباني (في حال التأهل) / 11 يناير 2026

ريال مدريد - ليفانتي / الدوري الإسباني / 17 يناير 2026

ريال مدريد - موناكو / دوري أبطال أوروبا / 20 يناير 2026

فياريال - ريال مدريد / الدوري الإسباني / 24 يناير 2026

ريال مدريد  رايو فاليكانو / الدوري الإسباني / 1 فبراير 2026

بيان ريال مدريد 

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم للاعبنا ترينت ألكسندر-أرنولد من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تبيّن إصابته بتمزق عضلي في العضلة المستقيمة الأمامية من عضلة الفخذ الرباعية في الساق اليسرى. وسيتم تحديد مدة غيابه وفقًا لتطور حالته".

وذكرت تقارير صحفية أن أرنولد سيغيب عن الملاعب قرابة شهرين.

وتلقى النادي الملكي ضربة قوية جديدة، إذ سيحرم من الظهيرين أرنولد وكارفاخال لفترة طويلة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني


1. كيليان مبابي، ريال مدريد، 16 هدفًا.

2. فيران توريس، برشلونة، 8 أهداف.

2. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 8 أهداف.

2. موريكي، مايوركا، 8 أهداف.

3. جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.

4. إيتاي إيونج، ليفانتي، 6 أهداف.

4. ألبرتو موليرو، فياريال، 6 أهداف.

5. لامين يامال، برشلونة، 5 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكسندر ارنولد أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني ترينت ألكسندر أرنولد ترينت ألكسندر كارفاخال فياريال سيلتا فيجو ريال مدريد

مواد متعلقة

طبيب منتخب المغرب يكشف تفاصيل إصابة بن شرقي ومدة غيابه

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ألكسندر أرنولد

أزمة تضرب منتخب مصر المشارك بكأس العرب بعد إصابة كريم فؤاد، ما القصة؟

بعد إصابته، استبعاد كريم فؤاد من قائمة الفراعنة ببطولة كأس العرب

تقارير تكشف آخر فرصة لآرني سلوت مع ليفربول

الأشعة تحدد مصير مشاركة كريم فؤاد مع المنتخب بكأس العرب

"عمر خربين" أمل سوريا في مواجهة قطر بكأس العرب

نجم النصر يحارب من أجل العودة لبرشلونة

الأكثر قراءة

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

تشكيل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب

المعاهد الأزهرية تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادات (صور)

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

موعد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة في فيصل

عميل لجيش الاحتلال وشارك في الإبادة، مقتل "ياسر أبو شباب" يتصدر الترند، والنشطاء: هذا مصير الخونة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة، لا تفوته

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads