مقتل 4 أشخاص في ضربة أمريكية لقارب في المحيط الهادئ

18 حجم الخط

أعلن الجيش الأمريكي مقتل أربعة أشخاص في ضربة جوية أمريكية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات شرق المحيط الهادئ.

جاء ذلك وسط انتقادات متزايدة لهذه الضربات الأمريكية التي أودت بحياة أكثر من 85 شخصا حتى الآن، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية في الجيش الأمريكي في منشور على منصة "إكس": "استهدفنا قاربا في المياه الدولية تديره منظمة مصنفة إرهابية، ومعلومات استخباراتية أكدت أن القارب كان يحمل مخدرات وينقلها عبر طريق معروف للتهريب في شرق المحيط الهادئ".

وأضافت: "قتل أربعة رجال من مهربي المخدرات كانوا على متن القارب، وهو قارب متعدد المحركات يبحر بسرعة قبل أن يصيبه انفجار وتندلع النيران فيه".

واشنطن تعزز الوجود الأمريكي في البحر الكاريبي

ومنذ أغسطس 2025، عززت إدارة دونالد ترامب الوجود العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي وقبالة سواحل أمريكا اللاتينية، بداعي مكافحة المخدرات، مع اتهامها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزّعم كارتل للتهريب، وتنفي كراكاس ذلك، وتتهم واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطاتها النفطية.

وتشنّ الولايات المتحدة منذ أسابيع ضربات على قوارب تقول إنها تُهرّب المخدرات وتثير الهجمات انتقادات دولية، واعتبرها خبراء أمميون "إعدامات خارج نطاق القضاء".

وزير الحرب الأمريكي يرفض اتهامه بارتكاب جرائم حرب

يشار إلى أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث رفض بشدة الاتهامات الموجهة إليه بأنه أمر القوات بشكل غير قانوني بـ"قتل جميع من كانوا على متن قارب" يشتبه بأنه كان لتجار مخدرات، بينما طالب عسكريون سابقون بالتحقيق معه في ارتكاب "جرائم حرب".

واستنكر هيغسيث التقارير التي تتحدث عن استهداف القارب بضربة صاروخية في منطقة البحر الكاريبي، واصفا تلك التقارير بأنها "أخبار كاذبة"، وفق جريدة "ذا تايمز أوف إنديا".

وقال وزير الحرب الأمريكي في منشور على منصة "إكس": "إنها حملة ملفقة وتحريضية ومهينة، وكالعادة تقدم الأخبار المزيفة مزيد التقارير الملفقة والتحريضية والمهينة، لتشويه سمعة محاربينا المذهلين الذين يقاتلون من أجل حماية الوطن".

العسكريون الأمريكيون السابقون ينتقدون هيغسيث

وأضاف: "كما قلنا منذ البداية، وفي كل بيان، تستهدف هذه الضربات شديدة الفعالية أن تكون ضربات حركية مميتة، والهدف المعلن هو وقف المخدرات الفتاكة، وتدمير قوارب المخدرات، وقتل إرهابيي المخدرات الذين يسممون الشعب الأمريكي".

واعتبرت "مجموعة المحامين العسكريين الأمريكيين السابقين" إعطاء وزير الحرب الأمريكي أوامر بقتل الأشخاص على متن قوارب يشتبه بأنها تنقل مخدرات في البحر الكاريبي وتنفيذها "جرائم حرب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.