وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى المنزلة ويوجّه بحزمة إجراءات عاجلة

ترأّس الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فريقًا ميدانيًا متكاملًا من كافة الإدارات المعنية بالمديرية، لتفقد مستشفى المنزلة العام، بمشاركة الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور جابر ممدوح مدير إدارة المستشفيات، وعدد من مديري الإدارات الفنية للوقوف على احتياجات المستشفى ورفع كفاءته بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة.

حزمة إجراءات عاجلة



استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث وجّه بإعادة تنظيم العمل داخل القسم والاستفادة من جميع المساحات المتاحة بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وتقليل التكدس، مكلفًا الإدارة المختصة بوضع خطة تصحيحية عاجلة خلال أسبوع.

العمليات والعنايات



كما تفقد قسم العمليات ووجّه برفع كفاءته طبقًا لاشتراطات مكافحة العدوى وتعديل خط سير المريض، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يتم خلال فترة وجيزة. وانتقل إلى وحدة العناية المركزة للأطفال المطورة، حيث شدد على سرعة الانتهاء من تدريب الكوادر الطبية والتمريضية لاستكمال تشغيلها، مكلفًا الدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة بالمديرية بالتعاقد مع استشاري متخصص للإشراف على الوحدة وضمان جاهزيتها الكاملة.

الكلى الصناعي





وخلال زيارته لقسم الكلى الصناعي، استمع الجزار إلى المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة، موجّهًا بسرعة توفير الأدوية المتعلقة بجلسات الغسيل الكلوي لمرضى التأمين الصحي، مع العمل على توفير بدائل تضمن انتظام الخدمة دون انقطاع.

المعمل والأقسام الفنية



كما شملت الجولة تفقد المعمل الطبي، حيث أكد على ضرورة الاستفادة القصوى من الأجهزة المتوفرة، ورفع كفاءة العمل التشخيصي من خلال التدريب المستمر للكوادر.

الحضّانات





وفي وحدة الحضانات، أثنى وكيل الوزارة على أداء الفريق الطبي والتمريضي، مقدمًا الشكر لهم على جهودهم في رعاية الأطفال المبتسرين، مع التوجيه بمتابعة صيانة الأجهزة وتوفير ما يلزم لاستمرار كفاءة العمل.

العلاج الطبيعي





كما وجّه خلال تفقده قسم العلاج الطبيعي بإعادة تنظيم العمل داخله وتوسيع نطاق الخدمة ليستفيد منها أكبر عدد من المرضى.

الخدمات المساندة والسكن الإداري

تفقد الجزار أقسام التعقيم والمطبخ والمغسلة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى، مؤكدًا أنها تشكل العمود الفقري لدعم الخدمات الطبية. كما وجه بإعادة تنظيم السكن الإداري المخصص لتمريض المغترب بما يليق بجهودهم ويوفر بيئة مناسبة لهم.

العنصر البشري ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية

وخلال الجولة، شدد الدكتور حموده الجزار على حرصه الدائم على الاستماع المباشر إلى المرضى والفرق الطبية داخل المستشفيات، مؤكدًا أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية في تطوير المنظومة الصحية.

وأوضح أن الهدف هو "تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية تليق بمواطني الدقهلية"، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال التدريب المستمر والمتابعة الميدانية اليومية.

المجتمع المدني شريك أساسي في دعم الخدمات الصحية

كما أشار إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي في دعم الخدمات الصحية، داعيًا إلى توجيه مساهماته نحو الاحتياجات الفعلية التي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للصحة بالدقهلية.

لافتًا إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

