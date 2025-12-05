الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عاطل يستأنف على حبسه 6 سنوات بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بالإسماعيلية

مخدر الهيروين، فيتو
مخدر الهيروين، فيتو
18 حجم الخط

تقدم عاطل بـ استئناف على قرار محكمة جنايات الإسماعيلية، بمعاقبته بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية، بتهمة الاتجار في المخدرات ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة مع إلزامه المصاريف الجنائية.

وكانت نيابة فايد الجزئية قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات "أحمد، أ"، والمقيم بدائرة مركز ومدينة فايد بتهم الحيازة والاتجار فى المواد المخدرة من مخدر الهيروين والاتجار فيه على نشاط واسع اتخذ من مركز فايد مسرحا لمزاولة نشاطه في الاتجار في المخدرات. 
 

وتعود أحداث القضية عندما ألقت مأمورية مكبرة لمباحث شرطة فايد على رأسها النقيب محمد مهران في الإسماعيلية القبض علي المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي كبير، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط.

 

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ثم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة محكمة جنايات الاسماعيلية مدينة فايد الهيروين مخدر الهيروين

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيدرو في فايد

السبت محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مستشفى القصر العيني بالسيدة زينب

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية بمصر القديمة

حبس عاطل بتهمة حيازة 3 لفافات من مخدر الهيدرو في فايد بالإسماعيلية

ضبط عاطل بحوزته 3 لفافات من مخدر الهيدرو في فايد بالإسماعيلية

السجن 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بالإسماعيلية

حبس محمد عبد العاطي سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر محتوي غير أخلاقي

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

طريقة عمل فول بالسجق النباتي، مشبع وصحي

من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

روتين بسيط ونتائج مذهلة، طرق حماية الشعر أثناء النوم شتاء

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة حول قضية "مدرسة سيدز"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على عقوبة العبث بمعدات السكك الحديد والمحظورات المحددة بالقانون

9 خطوات لدعم المصدرين من بنك مصر

حبس وغرامة، عقوبة سرقة التيار الكهربائي وطرق الإبلاغ عنها

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

دعاء ثاني جمعة من جمادى الآخرة لفك الكرب وإزالة الهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads