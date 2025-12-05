الجمعة 05 ديسمبر 2025
حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيدرو في فايد

جدد قاضي المعارضات بمحكمة فايد الجزئية حبس عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيدرو بنطاق دائرة المركز، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

خلال مرور النقيب محمد مهران، معاون مباحث مركز شرطة فايد، لتفقّد الحالة الأمنية بنطاق المركز، اشتبه في شخصين كان أحدهما يقود دراجة نارية عكس الاتجاه. 
وعند محاولة استيقافهما حاولا الهرب، إلا أنّ القوات تمكنت من السيطرة على قائد الدراجة وإجباره على التوقف، لكن الآخر لاذ بالفرار.


وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على 3 لفافات من مخدر الهيدرو كانت معدّة للترويج. 
 

وبمناقشته، اعترف بأنه كان في طريقه لتوصيل المضبوطات لشخص آخر جار ضبطه، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

