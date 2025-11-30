السجن 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بالإسماعيلية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل وغرامة مالية، بتهمة الاتجار فى المخدرات ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة مع إلزامهما المصاريف الجنائية.



وكانت نيابة فايد الجزئية قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات "أحمد، أ"، والمقيم بدائرة مركز ومدينة فايد بتهم الحيازة والاتجار فى المواد المخدرة من مخدر الهيروين والاتجار فيه على نشاط واسع اتخذ من مركز فايد مسرحا لمزاولة نشاطه في الاتجار في المخدرات.



وتعود أحداث القضية عندما ألقت مأمورية مكبرة لمباحث شرطة فايد على رأسها النقيب محمد مهران في الإسماعيلية القبض علي المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي كبير، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط.

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ثم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.