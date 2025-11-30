الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بالإسماعيلية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل وغرامة مالية، بتهمة الاتجار فى المخدرات ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة مع إلزامهما المصاريف الجنائية.

وكانت نيابة فايد الجزئية قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات "أحمد، أ"، والمقيم بدائرة مركز ومدينة فايد بتهم الحيازة والاتجار فى المواد المخدرة من مخدر الهيروين والاتجار فيه على نشاط واسع اتخذ من مركز فايد مسرحا لمزاولة نشاطه في الاتجار في المخدرات. 
 

وتعود أحداث القضية عندما ألقت مأمورية مكبرة لمباحث شرطة فايد على رأسها النقيب محمد مهران في الإسماعيلية القبض علي المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي كبير، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط.

 

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ثم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

الجريدة الرسمية